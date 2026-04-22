Tunceli’de Gülistan Doku için değerlendirme toplantısı

Toplantıya ayrıca Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, Jandarma Asayiş Başkanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ve İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay da katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda, "Gülistan Doku" soruşturması kapsamında yürütülen adli ve idari süreçler tüm yönleriyle ele alındı. Yetkililer, hiçbir kişi ya da makamın hukukun üstünde olmadığı anlayışıyla hareket edildiğini vurgulayarak, ortaya atılan tüm iddiaların titizlikle değerlendirildiğini belirtti. Süreçlerin adli ve idari açıdan eş zamanlı ve etkin bir şekilde sürdürüldüğü ifade edildi.

Toplumun adalet beklentisine dikkat çekilen açıklamada, sürecin şeffaf, tarafsız ve hassas bir şekilde yürütülmesinin öncelik olduğu kaydedildi. Ayrıca, kamu vicdanını gözeten bir yaklaşımla soruşturmanın sonuçlandırılmasının hedeflendiği belirtildi. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda, hukuk ve kamu düzeninden taviz verilmeden gerekli tüm adımların atılmaya devam edileceği bildirildi.