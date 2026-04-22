Uşak Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme: 16 kişi tutuklandı!
Uşak Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 19 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 16 kişi tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen "Rüşvet, Yolsuzluk, İrtikap, İhaleye Fesat Karıştırma" suçlarını içeren soruşturma kapsamında dün düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 29 şüphelinin İstanbul Emniyeti'ndeki yasal işlemlerin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildiler.
19 ŞÜPHELİ TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ
Aralarında Uşak Belediyesi'nin bazı çalışanları ve bazı iş insanlarının da bulunduğu şüphelilerin ifade işlemleri tamamlandı. 19 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İlk operasyonda gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklanmış ve Özkan Yalım görevinden uzaklaştırılmış ve mal varlıklarına el konulmuştu.
16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Tutuklamaya sevk edilen şüphelilerin sorgu işlemleri tamamlandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 16 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 10 şüpheli ise savcılık ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TUTUKLANAN İSİMLER
Uşakspor Başkanı Özhan Özgöbek,CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban, Ahmet Arslan Ahmet Yıldız, Ali Arı, Fahreddin Altundal, Ferhat Cucu, Mehmet Arslan, Mustafa Arslan, Rahmi Altundal, Sefa Taşcı Akın Cantürk, Celalettin Çoban, Cemal Ak, Ceren Yeşildağ, Özhan Özgöbek, Ulaş Küçükakın ve Umut Demir.