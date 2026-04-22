Yeni Zelanda Genel Valisi Külliye’de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Genel Valisi Cindy Kiro'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan, Kiro'yu Külliye'nin kapısında karşıladı. Erdoğan ve Kiro, merdivenlerde tokalaşarak fotoğraf çektirdi. Kiro daha sonra, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Karşılamanın ardından Erdoğan ve Kiro bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Kabulde, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.