Yolsuzluk soruşturmasında işadamından itiraf gibi ifade!

HP'li Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında işadamı Abdulkadir Karaalp tanık olarak ifade verdi. Karaalp ifadesinde işadamı Metin Çekçek'ten milletvekili olabilmesi için 20 milyon lira talep edildiğini belirterek, "Çekçek, bu parayı Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir battaniye fabrikasında paketlerin arasına gizleyerek gönderdi. Özkan Yalım tarafından alınan rüşvet dolu battaniyeler Ankara'ya götürüldü. Şoförün anlatımına göre; Yalım paralarla birlikte CHP Genel Merkezi'ne girdi ve Özgür Özel'in makam odasına geçti. Bir süre sonra parayı içeride bırakarak odadan çıktı. Özgür Özel, Özkan Yalım'dan çekiniyor. Özkan'ın elinde Özgür Özel'e dair bilgiler var, bu yüzden müdahale edemiyor" dedi.