69 ilde uyuşturucu operasyonu

Yurdun büyük bir bölümünde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik bir hafta süreyle düzenlenen operasyonlarda yakalanan 1018 şüpheliden 478'i tutuklanarak cezaevine konuldu. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Samsun, Bursa ve Erzurum'un da aralarında bulunduğu 69 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik polis tarafından operasyon düzenlendi. Bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 586 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 1527 ekip, 3 bin 817 personel, 19 hava aracı ve 41 narkotik dedektör köpeğinin katıldığı operasyonlarda 586 kg uyuşturucu madde ile birlikte 4 milyon 715 bin 47 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 1018 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 478'i tutuklandı, 133'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

ZEHİR SATICILARINA GEÇİT YOK

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Gençlerimizi ve toplum sağlığını hedef alan zehir tacirlerine karşı operasyonlarımızı, ülke genelinde etkin ve kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Başkanlığımızı, kahraman polislerimizi, cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.