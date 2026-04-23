Adalet Bakanlığında faili meçhul suçlara yeni daire başkanlığı! "Faili meçhul" ayrıntısı
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kamuoyunda yüksek hassasiyet oluşturan, infial yaratan ve nitelikli suç tiplerine odaklı uzmanlaşmayı kurumsallaştırmak, ayrıca kolluk birimleriyle operasyonel eş güdümü güçlendirmek amacıyla 7 ayrı daire başkanlığı kuruldu. Yeni kurulan “Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı”, faili meçhul soruşturmalarında soruşturma birimleri arasında koordinasyonu sağlayacak.
Ceza adalet sisteminin hız, etkinlik ve koordinasyon ekseninde yeniden yapılandırılması ihtiyacı doğrultusunda; değişen suç tiplerine karşı kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi hedefleniyor.
Bu kapsamda terör, örgütlü, narkotik ve ekonomik suçlar, mali suçlar, dijital suçlar, dezenformasyon, afet ve büyük ölçekli kazalar ile faili meçhul dosyalar gibi yüksek öncelikli alanlarda merkezi koordinasyon, veri temelli analiz ve ihtisaslaşma esas alınıyor. Uygulama birliğini sağlamak, adli süreçleri hızlandırmak, kurumlar arası koordinasyonu artırmak ve politika üretim kapasitesini güçlendirmek amacıyla Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay imzasıyla 7 ayrı ihtisas daire başkanlığı kuruldu.
FAİLİ MEÇHUL SUÇLARI ARAŞTIRMA DAİRE BAŞKANLIĞI
Faili meçhul soruşturmalarla ilgili kurulan Failii Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, geçmişteki faili meçhul olayları mercek altına alacak. Daire Başkanlığı, genellikle delillerin karartıldığı veya ilk aşamada delillere ulaşılamadığı gözetilerek, suçların cezasız kalmaması ve soruşturma birimleri arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla kurula başkanlığın görevleri ise derdest dosyaların sistematik incelemesini sağlamak ve yeniden değerlendirme süreçlerini yönetmek, veri toplama, analiz ve raporlama faaliyetlerini yürütmek, teknik ve analitik yöntemler konusunda rehberlik sağlamak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonu güçlendirmek, kamuoyu iletişimi süreçlerine destek vermek, alan istatistiklerini üretmek ve yayımlamak ve son olarak bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek olarak belirlendi.
TERÖR SUÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
Söz konusu dairelerin görev ve yetki çerçevesi ise Anayasal düzeni, kamu güvenliğini ve toplum huzurunu hedef alan terör suçları kapsamında ülke genelindeki uygulamaları izlemek, değerlendirmek ve stratejik hedef geliştirme süreçlerine katkı sağlamak, soruşturma ve kovuşturma süreçlerine ilişkin verileri toplamak, analiz etmek ve üst makamlara sunulmak üzere raporlamak, kamuoyunu ilgilendiren olaylarda basın iletişimi süreçlerine destek vermek ve koordinasyonu sağlamak, alanına ilişkin istatistikleri derlemek ve yayımlamak ve bakanlıkça tevdi edilen diğer görevleri yerine getirmek şekilde belirlendi.
TERÖRİZMİN FİNANSMANI VE AKLAMA SUÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
Terörün finansmanı ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasıyla mücadele kapsamında ise ulusal ölçekte uygulamaları izlemek, değerlendirmek ve politika geliştirme süreçlerine katkı sunmak, mali soruşturma süreçleri, elkoyma, müsadere, tüzel kişilere yönelik yaptırımlar ve kovuşturma verilerini sistematik olarak analiz etmek, karar alma süreçlerine veri temelli bilgi notları hazırlamak, basın iletişimi ve kamuoyu bilgilendirme süreçlerine destek vermek, istatistik üretimi ve yayımını sağlamak, bakanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmek şeklinde bir görev çerçevesi çizildi.