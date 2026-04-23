Adalet Bakanlığında faili meçhul suçlara yeni daire başkanlığı! "Faili meçhul" ayrıntısı

DOĞAL AFET VE KAZALAR DAİRE BAŞKANLIĞI

Deprem, sel, yangın ve büyük ölçekli kazalara ilişkin adli süreçlerle ilgili ülke genelindeki uygulamaları izlemek ve değerlendirmek, soruşturma ve kovuşturma verilerini analiz ederek karar destek mekanizmalarına katkı sağlamak, kamuoyuna yönelik bilgilendirme süreçlerini koordine etmek, alan istatistiklerini üretmek ve yayımlamak bunun yanı sıra bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek olarak belirlendi.

ÖRGÜTLÜ, NARKOTİK VE EKONOMİK SUÇLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

Bir diğer daire örgütlü suçlar, narkotik ve ekonomik suçlarla mücadele kapsamında da suç örgütlerine ilişkin yapısal ve analitik değerlendirmeler yapmak, adli süreç verilerini toplayarak analiz etmek ve raporlamak, kamuoyu iletişimini desteklemek ve koordine etmek, alan istatistiklerini üretmek ve yayımlamak son olarakta bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek olarak görev dağılımı yapıldı. Ayrıca yeni yapılanma kapsamında organizasyonel sadeleşme ve fonksiyonel etkinlik hedefleri doğrultusunda Örgütlü Suçlar Takip Bürosu kaldırılıp bu alandaki görev ve sorumluluklar bu başkanlık tarafından yürütülmesine karar verildi.

KAMU DÜZENİ, DİJİTAL ORTAM GÜVENLİĞİ VE DEZENFORMASYONLA MÜCADELE DAİRE

Kamu düzenini ciddi şekilde bozan ve kamuda hassasiyet oluşturan suçlarla ilgili güncel ve medyaya yansımış haberlerle ilgili kurulan Kamu Düzeni, Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Daire Başkanlığının görevleri ise güncel olaylara ilişkin adli süreç verilerini izlemek ve analiz etmek, Cumhuriyet başsavcılıkları ve ilgili birimler arasında bilgi akışı ve koordinasyonu sağlamak, basın açıklamaları ve medya iletişimi süreçlerine kurumsal destek vermek, alan istatistiklerini derlemek ve yayımlamak son olarakta yine Bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek şeklinde olduğu kaydedildi.