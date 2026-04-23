AK Parti Genel Başkanvekili Ala "Kütüphane Sohbetleri" programına konuk oldu: ⁠AK Parti 25. Yıl söyleşilerini başlattı. Şimdi 2053 hedefimiz var

Ala, AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığının, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlediği "Kütüphane Sohbetleri" programına katıldı.

Programın moderatörü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, açılışta yaptığı konuşmada, AK Parti Genel Başkanvekili Ala'yı dinlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ala'nın çok önemli görevlerde bulunduğunu hatırlatan Yayman, "Sayın Efkan Ala siyasetçi kimliğinden öte büyük bir entelektüel, Türkiye meseleleriyle dertlenen, bunlar için çözüm arayan ve ömrünü milletine adamış bir devlet adamı." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Yayman sunuş konuşmasında AK Parti kütüphane sohbetlerinde 25. Yıl söyleşilerinin ilkini Sayın Ala ile başlatıyoruz. Bundan sonra yeni konuklarla devam edeceğiz. AK Parti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılamaz denen işleri yapmıştır. Şimdi yeni hedeflere doğru ilerlieyeceğiz.

2002'de iktidara geldiğimizde 2023 hedefini koymuştuk. Bugün ise 2053 hedefini koyuyoruz. 25. Yılımızı kutlarken milletimizin hizmetinde çalışmaya devam edeceğiz.. Toplantımıza yoğun ilgi gösteren katılımcılara teşekkür ederiz

YİRMİ BEŞİNCİ YIL SÖYLEŞİLERİNİ BAŞLATIYORUZ

Yirmi beşinci Yıl söyleşileri Programında konuşan Efkan Ala, AK Parti'nin Türk siyasetinde bir marka olduğunu, 25 yılda siyasette makas değiştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"En önemli husus, Türkiye'de sistemle, statükoyla toplum arasında müthiş bir gerilim vardı. Adeta sistem, toplumu kendi arzu ve istikametinde yönetmek değil sadece, yönlendirmek ve biçimlendirmek üzere kurgulamıştı kendisini. Modernleşmeyi de moderniteyi de tamamen insanların hayat tarzını değiştirmek üzere tanımlamıştı. AK Parti'yle bu değişti. Eskiden halkın seçtikleri hükümet olurdu, iktidar olamazdı. AK Parti'yle birlikte halkın seçtikleri hükümet de oldu, iktidar da oldu. Onun için makas değişti diyorum."

Ala, AK Parti iktidarında siyaset yoluyla bütün yanlışların şiddete sapmadan, toplumun bir kısmının şiddete yönelmesine imkan vermeden demokrasi yoluyla çözüldüğünü vurguladı.

AK PARTİ SİYASETTE ZİHİNSEL TRANSFORMASYON GERÇEKLEŞTİRDİ

AK Parti'nin halkla ittifak kurduğuna işaret eden Ala, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kanıtı ne? Ne zaman büyük problemle karşılaştıysak referanduma gittik, seçim kararı aldık, halka gittik. 19 referandum ve seçimi kazanmış bir kadronun adıdır AK Parti. Lideri de Cumhurbaşkanı'mız da ilk kurduğunda bir şey söyledi, bu çok kıymetlidir, 'Bu partiyi halk kurdu, millet kurdu, biz tabelasını astık. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' dedi. Gerçekten de öyle oldu. Önceden muhtıralar verilirdi, hükümetler giderdi. Gitti mi? Gitmedi. Muhtıra verildi, muhtıra alındı, hükümet tarafından çöpe atıldı, yırtıldı, halka gidildi. Halk tekrar iş başına getirdi ve yoluna devam etti."

Ala, AK Parti'nin yaptıklarıyla siyaseti garantiye aldığını dile getirerek, "Millet şunu söylüyor, 'Siyaset çözecek bunu.' Siyasetin dışında herhangi bir kuruma dönüp de 'Siyasete şunu söyle.' demiyor. Kendisi pazarda söylüyor, toplantılarda söylüyor, sandıkta söylüyor. Ne söylüyorsa kendisi söylüyor, ne bekliyorsa da devlet ve millet için siyasetten bekliyor. Önceden böyle miydi? Onun için zihinsel transformasyon sağladı. AK Parti siyasette aynı zamanda zihinsel transformasyon gerçekleştirdi." dedi.





"CHP'Yİ O KORİDORLARDAN KURTARDIK"



AK Parti'nin "CHP'yi sandığa çektiğini, ona adresin sandık olduğunu gösterdiğini" ifade eden Ala, şunları kaydetti:



"Önceden hep muhalefet olacak kadar oy alır ama iktidarı sınırlamak için merkezdeki statükonun odaklarıyla ittifak yapardı. Anayasa Mahkemesi, Genelkurmay koridorlarında iktidar olmanın, iktidar ortağı olmanın yollarını, imkanlarını arardı. Çünkü onlarla işbirliği yaptığında ya muhtıralarla yahut da kararlarla iktidarların önünü kesiyordu. Şimdi artık o imkan kalmayınca, adres sadece ve sadece sandık haline geldi. Artık oralarda uğraşıyor. İyi bir şey. En önemli başarılarımızdan biri de budur. CHP'yi o koridorlardan kurtardık."

Programa, bazı milletvekilleri ve parti yöneticileri ile teşkilat mensupları katıldı.