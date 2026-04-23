Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 5 tahliye

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

CHP'li belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' davasında savcı mütalaa verdi. Dava İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki duruşma salonunda görüldü. Duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar katıldı. Aziz İhsan Aktaş'ın da yer aldığı bazı tutuksuz sanıklar da duruşmada hazır bulundu. Mahkeme, tutuklu sanıklar Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi ile Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşci ve personel Gülşah Ocak'ın üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile tutuklulukla geçirdikleri süre dikkate alınarak tahliyelerine karar verdi. Savcılık, 14 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.