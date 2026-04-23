Bakan Çiftçi Alman mevkidaşı ile telefonda görüştü

Bakan Çiftçi ve Almanya Federal İçişleri Bakanı Dobrindt arasında gerçekleştirilen görüşmede; organize suç örgütleriyle mücadele, terörle mücadelede iş birliği ve iki ülke arasındaki güvenlik alanındaki koordinasyon ele alındı.

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarını hedef alan suç örgütlerine karşı daha güçlü ve caydırıcı adımların atılmasının önemi vurgulandı. Almanya ile ilişkilerin ve iş birliğinin artarak sürdürülmesi temennisinde bulunuldu.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör