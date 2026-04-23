Bakan Tekin: Hiçbir risk göz ardı edilmeyecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerle birlikte Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Şehit Öğretmenler Abidesi'ni ziyaret etti. Bakan Tekin, İstanbul Çekmeköy'deki saldırıda hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik ve Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara adına fidan dikip anıtlarına karanfil bıraktı, şehit öğretmenler için dua etti. Tekin, yaşanan saldırılarla ilgili, "Aziz milletimiz müsterih olsun; çocuklarımızın güvenliği için gereken her adım atılacak, hiçbir ihmal alanı karşılıksız bırakılmayacak, hiçbir risk unsuru göz ardı edilmeyecektir" dedi. Tekin, ramazan ayında etkinliklere işaret ederek, "Bayrağımızın dalgalanması adına mücadele edecek bir kuşak yetiştirmek için yaptığımız etkinliklerden, oluşturmak istediğimiz farkındalıklardan rahatsız olan kitleler bu tür menfur bir olayın içerisinde çocuklarımızı kullandılar" diye konuştu. Tekin, "Karanlık yapılar, bundan rahatsız olan yapılar hemen devreye giriyorlar; bu birlikteliği ortadan kaldıracak provokatif şeyler yapıyorlar" dedi.

