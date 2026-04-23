Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Süreç ilerliyor tıkanma yok

Son dakika haberleri: TBMM'nin 106. Açılış Yıldönümü Resepsiyonu için Meclis'e gelen Başkan Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE BİR SIKINTI YOK"

"Terörsüz Türkiye süreci nasıl ilerliyor?" sorusuna yanıt veren Başkan Erdoğan, "Terörsüz Türkiye sürecinde bir sıkıntı yok. Süreç olumlu ilerliyor. Bir tıkanma yok." dedi.

"ÖZEL İLE TABİİ Kİ GÖRÜŞECEĞİZ"

CHP Genel başkanı Özgür Özel'le görüşme konusundaki soruya yanıt veren Erdoğan, "Biz ktidar partisiyiz onlar ana muhalefet partisi. Tabii ki görüşeceğiz. Neden görüşmeyelim?" dedi.

