Başkan Erdoğan: Savaşın yükünü omuzlayan çocuklara selamlarımı gönderiyorum
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünya çocuklarına barış ve mutluluk dolu bir hayat temenni ederek, "Bilhassa savaş ve çatışmaların yükünü minik omuzlarında taşımak zorunda kalan Filistinli, Lübnanlı çocuklara buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Çatışmaları durdurmak, çocukların gözyaşlarını silmek için gayret ediyoruz. Tek amacımız dünyanın tüm çocuklarının huzur ve güven içinde kardeşçe yaşaması" dedi.
Başkan Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TRT 48. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;
Barış dolu, mutluluk dolu bir hayat temenni ediyorum. Savaş ve çatışmaların yükünü minik omuzlarında taşımak zorunda kalan Filistinli, Lübnanlı çocuklara buradan selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. 23 Nisan Çocuk Bayramı dünyada çocuklara armağan edilmiş ilk bayramdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm devlet büyüklerimizi, gazilerimizi şükranla anıyorum.
Ümidin, baharın, mutluluğun müjdesi ile dolup taşan bu çiçek bahçesinde bizleri bir araya getiren TRT yönetimine teşekkür ediyorum. Gelecek çocukların teması ile bu yıl 48. düzenlenen şenliklerin kendi evlatlarımızın yanı sıra aramızda bulunan 27 ülkeden 490 misafir için de hayırlı olmasını diliyorum.
23 Nisan'ın bizim için bir başka anlamı da milli egemenlik bayramı olmasıdır. Meclis'imizin açılış günüdür. Bu günün çocuk bayramı olarak kutlanmasının bizim için çok özel anlamları bulunuyor.