Başkan Yılmaz Tozan görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Uşak'ın Eşme ilçesi Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Kararın, yürütülen adli soruşturma kapsamında alındığı bildirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tozan hakkında "icbar suretiyle irtikap" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamalarıyla soruşturma yürütüldüğü hatırlatıldı. Açıklamada, Eşme Sulh Ceza Hâkimliği'nin 2026/15 sorgu sayılı kararı doğrultusunda tutuklama kararı verildiği ifade edildi. Söz konusu gelişmenin ardından, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırma kararı alındığı kaydedildi.

