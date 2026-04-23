Bilal Erdoğan: “Çocuklar kırmızı çizgimizdir”

Çocukların güvenli bir şekilde okullarına devam edebilmelerinin önemine vurgu yapan Erdoğan, "Fiziki emniyetin ötesinde çocuklarımızın ekran bağımlılığıyla mücadelede oradan nasıl korunacağı, sosyal medya ve türevleri üzerinden çocuklarımızı esir almaya çalışan kötü etkenlerden nasıl korunacakları şu an gündemimizde. 23 Nisan'da bunların daha çok konuşulması lazım. Meclisimizde sosyal medyanın tuzaklarından çocuklarımızı korumaya yönelik bir düzenleme geçirildi. Bunu duymak çok sevindirici ancak bunun yaygınlaştırılması ve uygulanması lazım. Siz ne kadar tedbir alırsanız bu işleri yapanlar da kendi tedbirlerini alıyor." diye konuştu.

"ÇOCUKLAR KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıkların çocuklar için teyakkuz halinde olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "Dünyada çocuklarımızı sosyal medyadan korumaya yönelik engellemeleri, tedbirleri ilk alan ülke değiliz. Avustralya ön ayak oldu. Fransa da tedbir almak üzere. Başka birçok ülkenin bu alanda tedbirler aldığını, almakta olduğunu biliyoruz. Türkiye olarak bir yandan bu uygulamaların başarı oranına, durumuna bakarken, bir yandan bizdeki uygulamanın nasıl daha başarılı olacağını takip etmek durumundayız. Bunların başarılı olması için kamuoyumuzun, anne babalarımızın, vatandaşlarımızın, çocuklarımızın korunması ile ilgili daha talepkar olması lazım. Çocuklarımızın korunmasına yönelik tedbirler alınırken bu tedbirlerin alınmasına çeşitli bahanelerle karşı çıkanlara kamuoyunun karşı çıkması lazım çünkü çocuklar kırmızı çizgimizdir. Her şeyden önce çocuklarımızı ve nesillerimizi koruyacağız. Şu yaşadığımız musibetin bize artık bunu öğretmesi lazım." Bu hafta mecliste atılan adımla çocukların daha aydınlık ve müreffeh yarınlara hazırlanacağını vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin 21. yüzyıla damga vuracak nesiller yetiştirmeyi hedeflediğini ifade etti.