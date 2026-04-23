Manavgat’taki eski başkanın tutuklandığı soruşturmada yeni gelişme: Paralar motosikletle taşınmış!
Manavgat'ta 'rüşvet', 'zimmet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen dahil 16 kişi tutuklanmıştı. Soruşturmada, tutuklu iş insanı Erdem Buzkan'ın kaynağı belirsiz paraları motosikletin koltuğunun altındaki bölmede iş yerine getirdiği ve Şükrü Sözen’in paraları teslim aldığı görüntüler ortaya çıktı. Gözaltına alınan 'Erdem Motors' şirketinin muhasebecisi ise, “Çantanın içi genelde para dolu olurdu” diyerek yaşananları anlattı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şükrü Sözen hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından devam eden soruşturma soruşturmaya derinleştirilerek devam edildi.
PARALAR MOTOSİKLETLE GETİRİLDİ
Soruşturma kapsamında Şükrü Sözen ile tutuklu iş insanı Erdem Buzkan arasındaki kaynağı belirsiz para alışverişi, Buzkan'ın sahibi olduğu 'Erdem Motors' adlı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde Erdem Buzkan'ın iş yerine geldiği motosikletin koltuğunun altındaki bölmede bulunan paraları çalışanların getirdiği poşetlere doldurarak içeriye aldığı görüldü. Görüntülerin devamında Şükrü Sözen'in kasadan aldığı paraları siyah bir çantaya koyduğu ve iş yerinden ayrıldığı anlar yer aldı.