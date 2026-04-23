Manavgat’taki eski başkanın tutuklandığı soruşturmada yeni gelişme: Paralar motosikletle taşınmış!

'PARALARI TOPLAYIP ŞÜKRÜ SÖZEN'E VERİRDİ' Geçen salı günü gözaltına alınan ve dün tutuklanan eski Manavgat Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Yavuz'un verdiği ifadede, "Şükrü Sözen'in, Konya ili Beyşehir ilçesinde E. isimli silah fabrikası vardır. Şükrü Sözen buranın gayri resmi sahibidir. Ancak kağıt üzerinde bu fabrikanın sahibi Erdem Buzkan olarak görünür. Erdem Buzkan ile Şükrü Sözen'in arası çok iyiydi. Erdem'i kasası olarak kullanırdı. Erdem'in defalarca Şükrü Sözen'e para verdiğini gördüm. Belediyede yapılan ihalelerde Erdem Buzkan ön ayak olurdu. İhale sahiplerinden almış olduğu paraları Şükrü Sözen'e verirdi. Özellikle festivallerde yapılan ihalelerde Erdem Buzkan etkin rol oynamaktaydı. Festivallerdeki stant sahiplerinden Erdem Buzkan paraları toplayıp Şükrü Sözen'e verirdi" dedi.

'ÇANTANIN İÇİ GENELDE PARA DOLU OLURDU' Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 'Erdem Motors' şirketinin muhasebecisi S.B. de ifadesinde, "Şükrü Sözen, Erdem Buzkan'ın dükkanına düzenli olarak gelip giderdi. Bu geldiği zamanlarda ayda en az bir kez elinde kahverengi evrak çantası ile gelirdi. Bu çantanın içi genelde para dolu ve genelde de bu para döviz olurdu. Bu paraları nereden elde ettiğini ve bu parayla ne yaptıklarını tam olarak bilmiyorum, ancak bu paralar geldikten sonra G. isimli döviz bürosunda bu paraları bozdururlardı. Ben bir keresinde ofise Erdem ve Şükrü'ye çay götürdüğümde telefonda bu döviz bürosu ile kur pazarlığı yaptığına şahit oldum.