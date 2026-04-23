Şanlı gururun 106’ncı yılı

İşgal yıllarında Anadolu'nun kaderini değiştiren en kritik adımlardan biri 23 Nisan 1920'de atıldı. Ankara'da açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ile yönetim yetkisi doğrudan millete geçerken, bağımsızlık mücadelesi kurumsal bir kimlik kazandı. Bu tarihi gün, daha sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilerek Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan edildi. Türkiye genelinde düzenlenen törenler ve etkinliklerle kutlanan 23 Nisan, milli egemenlik vurgusunun yanı sıra çocukların ülkenin geleceğindeki rolünü öne çıkaran anlamıyla dikkat çekiyor.

TEKBİRLERLE AÇILDI

23 Nisan 1920 sadece Kurtuluş Savaşı'nın değil aynı zamanda milletin iman şuuru ile azim ve inancının da sembolü oldu. Bundan 106 yıl önce Hacı Bayram Camii'nde on binlerce kişinin katıldığı tören Türk milletinin azim, inanç ve imanla işgal güçlerine karşı giriştiği destansı bir kurtuluş mücadelesinin de kıvılcımı olacaktı. Cuma namazı sonrasında on binlerin tek bir ağızdan yaptığı dua ve kesilen kurbanı müteakip açılan Meclis halkın sadece siyasi değil, dini ve milli değerlerini de temsil etmesi bakımından tarihe geçti. 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla bu tarih "Milli Egemenlik Günü" olarak kabul edildi. 1921'de çıkarılan bir yasa ile 23 Nisan, resmi bayram olarak kutlanmaya başlandı. 1927'de Mustafa Kemal Atatürk, bu bayramı çocuklara armağan etti ve ilk kez "Çocuk Bayramı" olarak kutlandı.