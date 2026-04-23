Savaş Avrupa’yı zayıflatıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile telefonda görüştü. Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin son dönemde gerçekleşen üst düzey temaslarla iyi bir ivme kazandığını vurguladı. Bölgedeki savaşın Avrupa'yı da zayıflatmaya başladığını kaydeden Erdoğan, bu gidişe barış odaklı yaklaşımla müdahale edilmemesi halinde çatışma sürecinin vereceği hasarın çok daha büyük olacağını belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin, İran konusunda olduğu gibi Ukrayna- Rusya savaşında da müzakereler yoluyla çatışmaların sona erdirilmesi ve kalıcı barışa ulaşılması için gayret gösterdiğini ifade etti. Bu arada Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi de Külliye'de kabul etti. Erdoğan, temmuzda Ankara'da düzenlenecek zirvede müttefikler arasındaki dayanışmayı güçlendirecek, NATO'nun krizlere karşı hazırlığını artıracak kararlar alınmasını beklediklerini vurguladı.