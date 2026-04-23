Haberler

Gündem Haberleri

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: İşin çok zor kısmı geride kaldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "İşin çok zor kısmı geride kaldı. Bundan sonraki kısımlarında az önce dediğim gibi örgütün silah bıraktığı ve hakikaten kendisinin feshettiğini net bir şekilde ortaya konulmasıyla birlikte bu süreç çok hızlanır. Eğer en başta ortaya konulmuş olduğu şekliyle örgüt silahları bırakma takvimine riayet etmiş olsaydı süreç çoktan bitmiş olurdu" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2026 21:22 Son Güncelleme: 23 Nisan 2026 21:30

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin açılışının 106'ncı yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Meclis'te düzenlenen, '23 Nisan Resepsiyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında yasal düzenlemelerin ne zaman hayata geçeceğine ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, "Öncelikle bu işin bu noktaya gelmesi için gerçekten çok yoğun bir emek sarf edildi, çok samimi bir mesai harcandı. Bu salonda biliyorsunuz aylar süren 21 uzun toplantının sonunda bu konuyla ilgili görüşü olan herkes dinlendi ve sonunda da çok daha titiz bir çalışmayla partilerin temsilcileri ile beraber nihai bir rapor ortaya çıktı. Yani bu raporda ortaya çıkan irade; katılan bütün partilerin ittifakıyla oluşmuş bir iradedir. O iradede de özellikle 6 ve 7'inci bölümlerde dile getirilen somut önerilerin bir an evvel hayata geçirilmesi, yansıması lazım. Şu anda tabii ki komisyon çalışmalarını bitirmiştir. Elbette bu komisyonun ortaya koyduğu rapor bir yol haritasıdır. Bu yol haritasını takip ederek ve en kısa süre içerisinde gerekli yasal düzenlemelerin yapılması Türkiye'nin selameti ve bu başlayan işin sağlıklı bir şekilde bitirilebilmesi için önemlidir" ifadelerini kullandı.

"YASAL DÜZENLEMELERİN YAPILMASI GEREKLİ" Tüm partilerin ittifak ile terör örgütü PKK'nın feshi ve silahları bırakmasının devletin güvenlik birimleri tarafından teyit edilip raporlanması üzerinde uzlaşıldığını belirten Kurtulmuş, "Burada örgütün silahları bırakma konusunda zamana yayılmış bir durum var. Bunun bir an evvel düzeltilmesi ve çok hızlı bir şekilde örgütün silahları bırakmasıyla birlikte komisyon raporunda yer alan ifadelerle birlikte yasal düzenlemelerin yapılması gerekli. Gelecek olan, 'Ben artık vazgeçtim, örgütsel faaliyetlerden ayrıldım, silahlı faaliyetleri bıraktım' diyen insanların muhatap olacakları bir yasal çerçevenin ortaya çıkması lazım. Bunun için bizim şu anda beklentimiz tüm siyasi partilerin özellikle TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin bu konuyla ilgili kendi yasal teklif hazırlıklarını gerçekleştirmesi, parti grupları arasında müzakerelerin yapılmaya başlanması ve sonunda da çok kısa bir süre içerisinde; neyin nasıl yapılacağı da aşağı yukarı ortadadır. Bunların da gerçekleştirilerek Mecliste yasalaşma sürecinin başlamasıdır. Dolayısıyla süreç; komisyon çalışmaları bittiğine, komisyon vazifesini tamamladığına göre siyasetin ortaya koyduğu bu siyasal irade beyanının bundan sonraki sürece yansımasını temenni ediyoruz. Öyle olmasını bekliyoruz" diye konuştu.