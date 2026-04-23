Uşak Belediyesi’ne operasyonda 16 tutuklama daha

Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden 16'sı tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Uşak Belediyesi'ne yönelik "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 19 şüphelinin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. Aralarında CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban ve Uşakspor Başkanı Özhan Özgöbek'in de bulunduğu 19 şüpheli tutuklama, 10 şüpheli ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Sulh ceza hâkimliği, şüpheliler CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban ve Uşakspor Başkanı Özhan Özgöbek, Ahmet Arslan, Ahmet Yıldız, Ali Arı, Fahreddin Altundal, Ferhat Cucu, Mehmet Arslan, Mustafa Arslan, Rahmi Altundal, Sefa Taşcı, Akın Cantürk, Cemal Ak, Ceren Yeşildağ, Ulaş Küçükakın ve Umut Demir'in tutuklanmasına hükmetti. Hâkimlik, 13 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

9 KİŞİ DAHA ÖNCE TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, belediyenin Muhasebe ve Finansman Müdürü Hüseyin Yaman ile birlikte 9 şüpheli tutuklanmıştı. -