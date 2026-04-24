Son dakika | Onursal Adıgüzel’in “tanımıyorum” dediği şüpheliyle fotoğrafı belediye sitesinde çıktı

Son dakika haberi... Ataşehir Belediyesi'ne yönelik "Suç işlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve üye olma ve Rüşvet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bir çelişki gün yüzüne çıktı. Dosyada yer alan bilgilere göre, hayali çöp konteyneri alımları üzerinden usulsüz ödeme yapıldığı iddiaları soruşturmanın merkezine yerleşti.

Murat Gerger

Adıgüzel'e dosyada yer alan şüphelilerin sorulması üzerine aralarında ticari ilişkinin bulunmadığını hayali çöp konteyneri alımlarını organize eden isim olarak dosyada yer alan Murat Gerger'i ise tanımadığını beyan etti.

Ancak aynı Gerger'in, Adıgüzel ve Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Aydoğdu ile birlikte çekilmiş fotoğraflarının bizzat belediyenin resmi internet sitesinde yayınlandığı ortaya çıktı. Bu durum, dosyadaki savunmalarla somut veriler arasındaki çelişkiyi gözler önüne serdi.

Özel Kalem Müdürü Alpay Arslan

"HAYALİ KONTEYNER ALIMI": 6 MİLYON TL'LİK ÖDEME

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre ilk eylemde, Özkan Kınalı ve Mehmet Karaköse'nin inşaat yapı ruhsatı işlemleri karşılığında rüşvet olarak doğrudan Onursal Adıgüzel tarafından yönlendirme ile hayali konteynır alımı yaptırıldığı belirlendi. Adıgüzel'in, Murat Gerger'den çöp konteyneri alınmasına ilişkin Özel Kalem müdürü aracılığıyla bir liste ile talimat verdiği ve bu kapsamda 6 milyon TL ödeme gerçekleştirildiği tespit edildi. Murat Gerger de ifadesinde bu ödemeyi aldığını açıkça beyan etti.

Plan ve Proje Müdürü Nimer Karademir

YİNE RÜŞVET OLARAK 3 MİLYON 240 BİN TL PARA ALINDI, AMA ORTADA KONTEYNER YOK

Dosyadaki ikinci eylemde ise iş kadını belediye tarafından Hümeyra'ya iskân ve yapı ruhsat işlemleri kapsamında rüşvet olarak sözde 2 milyon 240 bin TL'lik çöp konteyneri alımı yaptırıldığı ortaya çıktı. Ancak yapılan ödemenin yapılmasına ve Murat Gerger'in bu parayı aldığını kabul etmesine rağmen, yine fiilen herhangi bir konteyner alımının gerçekleşmediği tespit edildi. Bu durum, sistematik bir şekilde hayali alımlar üzerinden para tahsil edildiği şüphesini güçlendirdi.

Mali İşler Müdür Mürteza Kutluk

BELEDİYENİN SİTESİNDEN YAYINLANAN FOTOĞRAF ADIGÜZEL'İN YALANINI ORTAYA ÇIKARDI

Soruşturmanın en çarpıcı detaylarından biri ise belediyenin kendi resmi kayıtlarının delil haline gelmesi oldu. Dosya kapsamında hayali çöp konteynarı alımlarını fahiş fiyata organize eden ve herhangi bir teslimat yapmayan Murat Gerger, Belediye Başkanı Yardımcısı Orhan Aydoğdu'nun arkadaşı olarak biliniyor. Adıgüzel, emniyet ifadesinde bu şahsı tanımadığını savunurken bizzat Ataşehir Belediyesi'nin internet sitesinde yapılan fotoğraflı paylaşımlarda Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkanı Yardımcısı Orhan Aydoğdu ve arkadaşı Murat Gerger'in beraber fotoğraflarının yayınlandığı görülüyor.

Yapı Kontrol Müdürü Aysun Gökçen

"SAHTE HARÇ İŞİNE GİRDİNİZ" TAPE KAYITLARINDA

Hümeyra Ökcün ile Ercan Gümüş arasında gecen konuşmada, Belediyeden kesilen harçlar üzerine konuşmanın gerçekleştiği, harçların sahte olduğu iddiasında bulunduğu dikkat çekti. Müteahhit Hümeyra Ökcün ile Ercan Gümüş arasında gecen konuşmada "harçlardan bir tanesi Ömer Adıgüzel adına kesmişler tamamen sahte, Onursal'a ve Birkan'a "tebrik ediyorum sahte harç işine de girdiniz Allah sonunuzu hayretsin", "hatayı hatayla kapatmışlar bunlar sahte harç nedir" konuşması gün yüzüne çıktı.

BAŞKAN YARDIMCISI ORHAN AYDOĞDU

TRANSFERLER GERÇEKLEŞMEDEN RUHSAT VERİLDİ

Dosyanın en çarpıcı detaylarından biri ise Yenisahra Mahallesi'nde parselle ilgili transferlerin gerçekleşmeden uygulamanın yapıldığı ve ruhsat verilmesi oldu. Ruhsat süresinin üzerinden dört yıldan fazla zaman geçtiği, A Blok için Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmiş olmasına rağmen emsal transferine konu herhangi bir taşınmazın bulunmadığı yer aldı. İmar hakkı aktarımında, aktarıma konu edilecek parsellerin kamu eline geçmeden uygulama yapılması ya da bedele çevrilerek teminat mektubuna bağlanması, ilgili mevzuat ve plan notlarına aykırı. Söz konusu taşınmaza ilişkin belediye dosyasında yapılan incelemede ise herhangi bir iş yeri ruhsatına rastlanılmadığı, Ataşehir Belediyesi'nden gelen kayıtlarla da bu durumun doğrulandığı belirlenmiş. A Blok ruhsatının yapı kullanım amacı Hastane olarak düzenlendiği de dosyada yer aldı.

Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız

ÇÖP KONTEYNERI BEDELİ 4 MİLYON 750 BİN

Murat Gerger, Göztepe Memorial Hastanesi A ve B Blok taşınmazına ilişkin imar, iskan ve ruhsat işlemleri hakkında herhangi bir bilgisinin bulunmadığını ve söz konusu taşınmazı ilk kez gördüğünü ifade etti. Gerger, Yenisahra'daki taşınmaza ilişkin iskân harcının 42 milyon 794 bin 470,66 Lira olması gerektiğine dair belirlenen bedelin kim tarafından belirlendiği ve süreç hakkında bilim yok dedi. MG Mühendislik unvanlı firmada elektrik, inşaat, mekanik, altyapı ve satın alma alanlarında faaliyet gösterdiğini belirtti. Hümeyra Ökcün'ün inşaat firmasının arayarak çöp konteyneri temini talebinde bulunulduğu ve 10 adet konteyner için 2 milyon 700 bin TL + KDV fiyat verdiğini, teklifin kabul edilmesi üzerine hesap bilgilerini ilettiğini ve bedelin kendisine gönderildiğini söyledi. Belediye çalışanlarının çöp konteynırlarının firmamdan alınması ile alakalı bir yönlendirme yapıp yapmadığı ile alakalı bir bilgim yok. Benden alınan konteynırların ödemelerini Ece Adagümeli'den 3 kez teslim aldım, toplamda 4 milyon 750 bin lira teslim aldım. 5-6 Milyon lira bir ödeme almadım dedi.

BAZ KAYITLARI AYNI NOKTADA

Murat Gerger'in Ataşehir Belediye Başkanlığı civarında baz kayıtlarının bulunduğu bir süre sonra sinyal hareketliliğinin değiştiği tespit edildi. Aynı zaman diliminde Basri Onur Dedetaş'ın da baz kayıtlarında hareketlilik olduğu belirlendi. Murat Gerger ve Basri Onur Dedetaş'a ait baz kayıtlarının Maltepe'de kesiştiği görüldü.

ADIGÜZEL: "TÜM İŞLEMLER KANUNA UYGUNDUR"

Onursal Adıgüzel savcılık ifadesinde tüm işlemlerin yasal çerçevede yürütülmesi talimatını verdiğini, kanuna aykırı hiçbir işlem yapılmaması gerektiğini çalışanlarına ilettiğini söyleyerek, müteahhit Hümeyra Ökcün'ü Ataşehir'de iş yapan müteahhit olarak tanıdığını belediye başkanlığı seçim sürecinde kendisiyle tanıştığını kendisiyle yapmış olduğu yatırımlar dışında bir görüşmenin olmadığını söyledi.

HARÇ KONUSUNDA TEKNİK BİLGİM YOK

Suçlamaları yalanlayan Adıgüzel, "Hümeyra ve Erhan'ın kendi aralarında olan konunun tarafı değilim. Hümeyra'nın anlatmış olduğu hikayedeki tek doğru kısım A Blok iskanından önce randevu alıp benimle görüştüğüdür. Bu görüşmede Birkan Bey ve birkaç arkadaş vardı. Bu görüşmede kendisine iskanla alakalı usulsüz bir işlem yapılmayacağını söyledim. Kesinlikle bana para pul lafı etmedi. Zaten böyle bir şey de etme imkanı yoktur. Resmi harçlarla alakalı olarak hesaplamayı detaylı olarak bilmem fakat fazla bir ödemesi varsa başvurur ödemesini alır. Meclis kararına göre Ataşehir'deki hesaplamalar yapılır. İlgili birimler bunu yapar. Harç konusuyla alakalı teknik bilgiye sahip değilim. Burada bir kez daha belirtmek isterim ki Hümeyra'nın ifadesi doğru değildir. Zaten görüşmeden kendisi sinirli bir şekilde ayrıldı. Ben bu görüşmede arkadaşlara da kanun ve mevzuat neyi emrediyorsa onu yapın dedim" şeklinde konuştu.

VİCDANEN BU PROJEYE İZİN VERMEZDİM

Maaş ödemelerinde teknik olarak problem çıkartmayacak şekilde işlem tesis edilmesini söylediğine değinen Adıgüzel, "Bu projeyle alakalı o dönem ben belediye başkanı olsaydım bu projeye ben kesinlikle izin vermezdim. Çünkü burada yapılan emsal transferi teminat alınarak yapılmış. Plan alt notlarına her ne kadar uygun olsa da ben vicdanen bu projeye izin vermezdim. Burada bir konuya da açıklık getirmek isterim. Ben göreve geldikten sonra kasada 4 Milyon lira civarı bir para vardı. Maaş ödemelerinde zorluk yaşıyorduk. Hümeyra Ökçün'ün emsal transferi için vermiş olduğu 52 Milyon liralık teminat bozdurulma amacıyla benden önceki dönemde hazırlanmıştı" ifadelerini kullandı.

BERABER TATİL YAPMALARINI BİLSEYDİM KIZARDIM

Belediye başkanı olduktan sonra birçok kişinin kendisiyle yakınlık kurmak istemsine değinen ve Hümeyra Ökcün ile Birkan'ın tatil yapması konusunda bilgi sahibi olmadığını savundu. "Herhangi bir şaibenin önüne geçmek amacıyla bu şekilde bir hayat standardımı sürdürüyorum. Arkadaşlarıma da bu konuyu hep telkin ettim. Birkan'ın Hümeyra Ökçün ile yakınlığından bilgi sahibi değildim Birlikte tatil yapmış olduklarını bilseydim kendisine çok kızardım. Hümeyra ile Birkan'ın yakınlığı nasıl başladı, ne dereceye ulaştı bilmiyorum ama böyle bir şey olsun istemezdim. Birkan'ı uzun senelerdir tanırım. Böyle bir işe girmeyeceğini düşünürüm. Beraber tatil yapması ve yakınlık kurması beni şaşırttı. Yapılan işlemin hepsinin kanunu ve yasaya uygun olmasına dikkat ettik ve bu konuda arkadaşları da uyardım. Emniyette telefon şifremi vermek istemedim. Burada da şifremi paylaşmak istemiyorum. Telefonumda özel hayatıma ilişkin bilgiler vardır. Kamuoyuna yansıyan diğer dosyalarda özel hayatın gizliliği ihlal edildiğinden bu konuda şifremi paylaşmak istemiyorum. Ben belediye başkanı seçilmeden önce eşim arabasını satmıştı. Bu arabanın parasının bir kısmıyla kendisine yatırım amaçlı altın almıştı. Bu hususta emniyette ifade verdim fakat net öğrendiğim için burada tekrar etmek isterim. Ben üzerime atılı suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Şeffaf, kamuya yararlı belediyecilik anlayışıyla Ataşehir ilçesine hizmet ediyorum. Tüm arkadaşlarıma da kanunlar ve yasalara uygun şekilde kamu yararını gözeterek çalışmaları yönünde talimat vermiştim. Her zamanda bu konuda arkadaşlarımı uyardım. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir" İfadelerini kullandı.

İmar ve Şehircilik Müdürü Gülbin Ergünay