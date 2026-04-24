Adalet Bakanı Akın Gürlek: Edirne’de Bölge İdare Mahkemesi Kurulacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Edirne'de gerçekleştirdiği program kapsamında Valilik ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

"YARGI ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLECEK"

Bakan Gürlek, Edirne'de adalet hizmetlerinin etkinliğinin artırılması için yerinde incelemelerde bulunduklarını belirterek, "Bölge İdare Mahkemesi kurulmasına karar verdik. Gerekli adımlar Personel Genel Müdürlüğü ve HSK tarafından atılacak. Yaz kararnamesi ile faaliyete geçmesini hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.

"KAMUOYUNU DERİNDEN ETKİLEYEN DOSYALAR TAKİPTE"

Gürlek, toplum vicdanında iz bırakan ve aydınlatılması beklenen tüm olayların Adalet Bakanlığı'nın görev alanında olduğunu vurgulayarak, "Gülistan Doku, Rojin Kabaiş ve Rabia Naz vakaları başta olmak üzere çözümlenmesi beklenen tüm hadiseler kararlılıkla ele alınacaktır" ifadelerini kullandı.

"GECİKEN ADALET KABUL EDİLEMEZ"

Konuşmasında yargı süreçlerine de değinen Gürlek, adaletin gecikmeden tecelli etmesinin temel öncelik olduğunu vurguladı. "Geciken adalet, toplum vicdanında karşılık bulmaz. Süreçleri hızlandıracak düzenlemeleri hayata geçireceğiz" dedi.

"YASA DIŞI FAALİYETLERLE MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK"

Uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve sosyal medya kaynaklı suçlarla mücadeleye dikkat çeken Gürlek, bu alanların yalnızca asayiş değil aynı zamanda milli güvenlik meselesi olduğunu söyledi. "Gençlerimizi ve aile yapımızı hedef alan tüm tehditlere karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz. Hiçbir adli vaka sahipsiz kalmayacak" ifadelerini kullandı.

"12. YARGI PAKETİ YOLDA"

Gürlek ayrıca, sosyal medya ve dijital suçlara ilişkin yeni düzenlemelerin de gündemde olduğunu belirterek, "Yakın zamanda Meclis'ten geçen aile paketinin ardından 12. Yargı Paketi kapsamında yeni düzenlemeler planlıyoruz" dedi.

"EDİRNE'NİN ADLİ ALTYAPISI GÜÇLENECEK"

Bakan Gürlek, Edirne'de adalet hizmetlerinin tüm kapasitesiyle güçlendirileceğini ifade ederek, "81 ilde adalet hizmetleri için seferberlik anlayışıyla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Yargı mensupları ve adalet teşkilatına teşekkür edilmesiyle konuşmasını sonlandırdı.