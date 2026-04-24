Bakan Bayraktar Antalya Valiliğini ziyaret etti
Enerji Piyasalarında Regülasyon ve Rekabet Zirvesi'ne katılmak üzere Antalya’ya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Antalya Valiliği’ni ziyaret etti.
Hükümet Konağı önündeki karşılamanın ardından Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Bayraktar, valilik makamında Vali Hulusi Şahin ile Antalya genelinde yürütülen enerji altyapı çalışmaları, planlanan yeni yatırım süreçleri ve tabii kaynakların genel durumu üzerine değerlendirmelerde bulundu.