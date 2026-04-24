Bakan Çiftçi Rize Yeşilay Yaşam Kampüsü açılış töreninde konuşma yaptı: “Bağımlılıkla Mücadele Toplumsal Seferberliktir”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Rize Yeşilay Yaşam Kampüsü açılış töreninde konuşma yaptı. Yaptığı konuşmada kampüsün hem Rize hem de Türkiye genelindeki gençler için umut kaynağı olacağını vurguladı.

"KÖKLÜ BİR MİRASIN GÜNÜMÜZDEKİ YANSIMASI"

Yeşilay'ın 1920 yılında zorlu şartlar altında kurulduğunu hatırlatan Çiftçi, kuruluşun yalnızca bir sağlık hareketi değil, aynı zamanda milli iradenin bir yansıması olduğunu ifade etti. Günümüzde ise alkol, tütün ve uyuşturucu bağımlılığının yanı sıra dijital bağımlılık gibi yeni tehditlere karşı da mücadele edildiğini belirtti. Çiftçi, "Bugün artık sadece sokakta değil, cebimizde taşıdığımız cihazlar üzerinden de bağımlılık riskiyle karşı karşıyayız. Özellikle gençler arasında hızla yayılan dijital bağımlılık, zamanın ve kimliğin aşınmasına yol açıyor" diye konuştu.

"SAĞLIKLI NESİLLER GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN TEMİNATIDIR"

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "sağlıklı nesiller" vurgusunu hatırlatan Çiftçi, bağımlılıkla mücadelenin eğitim, aile ve kültür boyutlarıyla ele alınması gerektiğini dile getirdi. Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ilan edilen "bağımsızlık yılı"nın da toplumsal farkındalık açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

GÜVENLİK VE ÖNLEYİCİ ÇALIŞMALAR BİR ARADA

İçişleri Bakanlığı olarak çok boyutlu bir mücadele yürüttüklerini ifade eden Çiftçi, güvenlik güçlerinin uyuşturucu üretimi ve ticaretine karşı operasyonlarını sürdürdüğünü belirtti. Bunun yanı sıra okullarda ve mahallelerde bilgilendirme faaliyetlerinin devam ettiğini, siber devriyelerle dijital tehditlere karşı önlemlerin artırıldığını kaydetti.

"EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ TOPLUMSAL BİRLİKTİR"

Bağımlılıkla mücadelede en önemli unsurun toplumsal dayanışma olduğuna dikkat çeken Çiftçi, ailelere de önemli görevler düştüğünü söyledi. Tüm kurumların iş birliği içinde hareket etmesi halinde bu sorunun aşılabileceğini ifade etti. 2026 yılının "bağımsızlık yılı" ilan edilmesini güçlü bir irade beyanı olarak değerlendiren Çiftçi, valilikler ve yerel kurumlara çağrıda bulunarak farkındalık çalışmalarının artırılmasını istedi.

GENÇLERE MESAJ: "GERÇEK ÖZGÜRLÜK İRADEDİR"

Konuşmasının sonunda gençlere seslenen Çiftçi, bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşamın gerçek özgürlük olduğunu vurguladı. "Hiçbir bağımlılığın sizi esir almasına izin vermeyin" diyen Çiftçi, devletin her zaman gençlerin yanında olduğunu belirtti. Yeşilay Yaşam Kampüsü'nün Rize'ye ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Çiftçi, projede emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerini tamamladı.