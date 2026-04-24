Baykar’ın yeni mühimmatı SAHA 2026’da sahneye çıkıyor

Baykar tarafından geliştirilen kamikaze İHA K2 ve dolanan mühimmat Sivrisinek, sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Yapılan uçuş testinde yapay zekâ destekli sürü otonomisi, GNSS'ten bağımsız seyrüsefer, otomatik hedef tespiti ve taarruz kabiliyetlerini sergileyen K2 Kamikaze İHA ve Sivrisinek dolanan mühimmat, kamuoyunun karşısına ilk kez 5-9 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek SAHA 2026'da çıkacak.

10 SİVRİSİNEK İLE 5 K2 OTONOM SÜRÜ UÇUŞU YAPTI

17 Nisan'da yapılan demo faaliyeti 5 adet K2 Kamikaze İHA'nın 5 dakika içinde gerçekleştirdiği sıralı kalkışlarla başladı. K2'ler farklı formasyonlarda devriye uçuşu icra etti. Baykar tarafından geliştirilen yeni bir platform olan 10 adet Sivrisinek dolanan mühimmat da K2 Kamikaze İHA'ların altında sürü oluşturdu. Bayraktar TB2, TB3 ve AKINCI TİHA ise sürü uçuşuna eşlik ederek operasyonu havadan görüntüledi.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ GÖRSEL NAVİGASYON SİSTEMİ

Demo faaliyetinin önemli teknik noktalarından birini elektronik harp ortamlarına karşı geliştirilen çözümler oluşturdu. Yapay zekâ destekli görsel navigasyon yazılımı kullanılarak GNSS'ten (Küresel Seyrüsefer Uydu Sistemleri) bağımsız, konum belirleme ve seyrüsefer yapabilme kabiliyeti gösterildi. GNSS bağımsız bir ortamda otonom seyrüsefer yeteneklerini başarıyla sergileyen K2 ve Sivrisinek Kamikaze İHA'lar yapay zeka destekli otomatik hedef tespiti ve otomatik taarruz yeteneklerini de sergiledi.

BÜTÜN İHA'LAR SÜRÜ UÇUŞUYLA BAYKAR EKİBİNİ SELAMLADI

Sivrisinek dolanan mühimmatlardan oluşan bir filo belirlenen koordinatlara dalış gerçekleştirdi. Faaliyetin son aşamasına ise 5 K2, 10 Sivrisinek, 1 TB2, 1 TB3 ve 1 AKINCI olmak üzere farklı sınıflardaki toplam 18 İHA'dan oluşan sürü grubu, "V" formasyonuyla bir araya gelerek uçuşu izleyen heyeti selamladı.

YENİ NESİL DOLANAN MÜHİMMAT: SİVRİSİNEK

Baykar tarafından geliştirilen yeni nesil dolanan mühimmat Sivrisinek, 1000 kilometreyi aşan menziliyle operasyonel derinliği üst seviyeye taşıyor. Yapay zekâ desteğiyle sürü içerisinde kesintisiz haberleşebilen Sivrisinek platformları, tespit edilen hedefleri kendi aralarında anlık olarak paylaşabiliyor. GNSS sinyallerinin bulunmadığı veya yoğun karıştırmanın olduğu zorlu ortamlarda dahi yapay zekâ tabanlı görsel konum bulma yeteneğiyle görev icra eden Sivrisinek, yüksek otonomi kabiliyetiyle muharebe sahasında gerçekleştirilecek stratejik görevlerde öne çıkıyor.

İHRACAT ŞAMPİYONU

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini tamamen öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2025 yılında da insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmaya devam etti. Geride bıraktığımız 3 yılda dünya SİHA pazarında liderliğini sürdüren Baykar, 2025 yılında ulaştığı 2.2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu tazeledi. Son yıllarda gelirlerinin %90'ını ihracattan elde eden Baykar, Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatının lokomotifi oldu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK İHA ŞİRKETİ BAYKAR

2023 ve 2024 yıllarında Türkiye'deki tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2023'te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024 yılında da savunma ve havacılık sektörü toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye'yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 16 ülke ile olmak üzere toplam 38 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.