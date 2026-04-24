CHP’de ’mutlak butlan’ korkusu! ’Yeni parti’ tartışmaları PM’ye taşınıyor

Yolsuzluk soruşturmalarına adı karışan tüm şüpheli isimleri savunmaya devam eden CHP yönetimi, 'şaibeli kurultay' davası kapsamındaki iddiaları dile getiren partilileri de hızla ihraç etmeye devam ediyor. Bugüne kadar hem kurultay davasına dönük skandal iddiaların araştırılmasını savunan hem de "Yolsuzlardan arınalım" diyen 1700'e yakın isim partiden atıldı. Otel odasında genç bir kadınla basılan, müstehcen görüntü koleksiyonu olduğu öne sürülen eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ı ise bir türlü ihraç edemeyen parti yönetimi, sert eleştirilerin hedefinde yer almaya devam ediyor.

GÖZLER PM'DE

Çalkantılı bir süreçten geçen genel merkez, bir yandan da 'mutlak butlan' ihtimalini masaya yatırıyor. Tartışmaların kızıştığı bu süreçte CHP Parti Meclisi'nin (PM), pazartesi günü önemli bir toplantı yapması bekleniyor. Genel Başkan Özgür Özel'in, istinaftan çıkacak karara bağlı olarak 'yeni parti' ihtimalini de PM gündemine taşıyacağı, bu konuda PM üyelerinin görüşlerine başvuracağı iddia ediliyor.

İMAMOĞLU KANADI CHP'DEN KOPMAYA HAZIR

Öte yandan mahkemeden butlan kararı çıkması halinde yeni partiye geçişi en yoğun şekilde savunan kesimin ise Ekrem İmamoğlu ve destekçileri olduğu bildirildi. Özgür Özel'in ise bu adıma mesafeli olmasına rağmen kapıları kapatmadığı, PM'de bu başlığı kapsamlı şekilde değerlendirmeye hazırlandığı öne sürüldü.