CHP’den taksitli rüşvet hizmeti
CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın eğlence mekanlarından aldığı rüşveti 500 bin liraya çıkarıp zorlananlara taksit yaptığı ortaya çıktı
Özkan Yalım hakkında "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturmada tutuklanmasının ardından, etkin pişmanlıktan yararlanan kişiler ve yeni tanıklar savcılığa başvurdu. İfadelerde, Yalım'ın eğlence mekânı sahiplerinden "bağış" adı altında para istediği, pazarlık yaptığı ve ödemeleri taksite böldüğü belirtildi. Bir tanık, 12 Eylül 2024'te belediyeye çağrıldıklarını, Yalım'ın "Uşakspor için acil para lazım" diyerek 1 milyon TL nakit ve 3 milyon 500 bin TL çek talep ettiğini söyledi. Tanık, 1 milyon TL'yi poşetle teslim ettiklerini, paranın belediye personeline saydırıldığını ve çeklerle futbolculara ödeme planı yapıldığını aktardı. Eğlence mekânı sahiplerinden kişi başı 300 bin TL "bağış" toplandığı, ödemelerin çoğunun elden yapıldığı ifade edildi. Yalım'ın "Ödemeyen gelmesin" diyerek baskı kurduğu belirtildi.