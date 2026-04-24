Çocuklar huzur ve güvenle yaşamalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TRT 48. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala Programı'nda konuştu:

Dünya çocuklarına barış ve mutluluk dolu bir hayat temenni ediyorum. Bilhassa savaş ve çatışmaların yükünü minik omuzlarında taşımak zorunda kalan Filistinli, Lübnanlı çocuklara buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Çatışmaları durdurmak, çocukların gözyaşlarını silmek için gayret ediyoruz. Tek amacımız dünyanın tüm çocuklarının huzur ve güven içinde kardeşçe yaşaması. 23 Nisan Çocuk Bayramı dünyada çocuklara armağan edilmiş ilk bayramdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm devlet büyüklerimizi, gazilerimizi şükranla anıyorum. Siz çocuklara bırakacağımız miraslardan biri şüphesiz milli iradenin egemenliği yani Cumhuriyet ve demokrasi olacaktır. Her birinizin bu mirasa en iyi şekilde sahip çıkacağınıza inanıyoruz. Savaşın, çatışmanın, kavganın, yokluk ve yoksulluğun olmadığı bir ülkede ve dünyada yaşamak çocukların en doğal hakkı. Biz içeride demokrasiyi ve özgürlükleri, dışarıda barış ve adaleti savunarak işte bu ideali gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ancak tüm çabalarımıza rağmen maalesef bölgemizdeki savaşlar ve zulümler devam ediyor. Bu savaşların bedelini ise genelde masum çocuklar ödüyor.

DİJİTAL DÜNYA UYARISI

Çocuklar, sizlerden dijital dünyanın uçsuz bucaksız koridorlarında gezinirken tehlikelere karşı çok dikkatli olmanızı, karşınıza çıkan her bilginin doğru, her karakterin güvenilir olmadığını asla unutmamanızı istiyorum. Sanal dünyada eğlenceli vakit geçirmek elbette önemlidir. Sizin en doğal hakkınızdır. Ama bu sizi sokakta oynamaktan, kitap okumaktan, spor yapmaktan, dışarıda arkadaşlarınızla doya doya koşturmaktan alıkoymamalıdır. Vicdanınıza, o tertemiz aklınıza güveniyorum.

'MUTLUCANLAR AĞLAMAZ'

Sosyal medyada Erdoğan'ı görmek istediğini söyleyerek ağladığı videosuyla tanınan Mutlucan Korkmaz ile anasınıfı öğrencisi kardeşi Gülsü Işıl Korkmaz da Erdoğan'ın konuğu oldu. Heyecandan ağlayan Mutlucan'a Erdoğan "Mutlucanlar ağlamaz" diyerek şefkat gösterdi Mutlucan, "Minareler süngü, kubbeler miğfer" dizeleriyle başlayan "Asker Duası" şiirini okudu.

AY YILDIZIN PARILTISI SİZİN NEŞENİZDEN GELİR

EMİNE ERDOĞAN: Sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyor, her birinizi sevgiyle kucaklıyorum. Unutmayın ki gökyüzündeki ay yıldızın parıltısı sizin azminizden, topraktaki bereket sizin neşenizden gelir. Siz hayal kurdukça Türkiye daha da büyüyecek, siz çalıştıkça Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun! Meclis'imizin 106'ncı yıldönümünü tebrik ediyor, Atatürk'ü ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum.