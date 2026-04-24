Emine Erdoğan: Toplumumuzun kurucu kodlarına sımsıkı sarılmalıyız

Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğinin (TOGEM-DER) bu yıl "iyilik, sürdürülebilirlik ve dayanışma" temasıyla organize ettiği 4. Cemre Çarşısı'nın açılışına katıldı.

Beyoğlu'ndaki The Peninsula Oteli'nin fuaye alanında kurulan çarşının açılışında konuşan Erdoğan, Cemre Çarşısı'nın iyiliğin cemre olup hayatın manevi toprağına düştüğü hayırlı bir platform olduğunu belirtti.

Emine Erdoğan, dünyanın merhamet damarlarının kuruduğu bu çağda vicdanlara bahar gelmesine ziyadesiyle ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, kötülüğün sıradanlaşmasına verilecek en güçlü cevabın hayır ve hasenatın çoğalması olduğunu dile getirdi.

Sezai Karakoç'un "Kötülükleri bitiremeyiz ama iyilikleri çoğaltabiliriz." sözüne atıfta bulunan Erdoğan, "İşte o zaman iyilik, hayatı güzelleştirip anlam katmanın simyası olur. Eğer arkamızda bir ayak izi bırakacaksak bu iz, insanlık için atılmış adımlardan arda kalan, kalbe dokunan izler olmalıdır. Çok şükür, bizim topraklarımız böyle izlerle dopdolu. Nitekim bizler, hayatın anlamını ve varlık sebebimizi, iyilik yapmak için vesileler aramada, ailemize, komşularımıza, dostlarımıza ve tüm canlılara el uzatmakta buluyoruz. Malumunuz, merhametin bizde uzun bir tarihi ve geleneği vardır." diye konuştu.

Emine Erdoğan, Osmanlı'da kurulan vakıf sayısının 26 bini geçtiğini söyledi.

"NE MUTLU Kİ BU RUH, BUGÜN DE CEMRE ÇARŞISI'NDAN YÜKSELİYOR"

Bunun alelade bir sayı değil ecdadın kurduğu medeniyetin nasıl da insan odaklı olduğunun en önemli göstergesi olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Vakıfların mahiyetine baktığımızda insanla beraber içine doğayı da alan bütüncül bir medeniyet tasavvuru görüyoruz. Dayanışmanın toplumsal yaşamın bel kemiği olduğunu ve iyiliğin gündelik bir yaşam pratiği haline geldiğini anlıyoruz. Ne mutlu ki bu ruh, bugün de Cemre Çarşısı'ndan yükseliyor." ifadelerini kullandı.

TOGEM-DER'in örnek sivil toplum kuruluşu olduğunu vurgulayan Erdoğan, derneğin bugüne kadar eğitim ve sağlık alanlarında çok önemli projeler yürüttüğünü, binlerce ihtiyaç sahibi aileye gıdadan ev eşyasına kadar birçok kalemde yardım ulaştırdığını anlattı.

Emine Erdoğan, derneğin çeyiz yardımlarıyla nice yuvalar kurulmasına vesile olduğunu, gerek Cemre Çarşıları gerekse "Artsın, Eksilmesin Dönüşüm Pazarları"yla, aileleri desteklediğini, sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturduğunu, TOGEM-DER'in iyiliğe sınır çizmediğini, insani krizlerde sınırların ötesine de yardım götürdüğünü belirtti.

Türkiye'nin çok güçlü bir sivil toplum ağının bulunduğunu, onları "iyilikte saf tutanlar" olarak gördüğünü dile getiren Erdoğan, "Bu safın en güzel yanıysa kimseyi ayırmadan, iyiliği ortak bir vicdan dili haline getirmesidir. Hazreti Mevlana'nın da dediği gibi 'Bir mum, diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez." dedi.

"AİLE, İNSANLIĞIN KARŞI KARŞIYA OLDUĞU PEK ÇOK SORUNUN ÇÖZÜM MERKEZİDİR"

Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Çağımıza baktığımızda savaşlarla yorulmuş bir dünya, tüketim alışkanlıklarıyla yok edilen doğal kaynaklar, vicdandan uzaklaşan bir insanlık görüyoruz. O zaman bize bir panzehir lazım. Cemre Çarşısı'nın bu seneki teması olan 'aile, iyilik ve sürdürülebilirlik', aslında bize çözümün ne kadar yakınımızda, tabiri caizse elimizin tam altında olduğunu söylüyor. Zira aile, insanlığın karşı karşıya olduğu pek çok sorunun çözüm merkezidir çünkü eğitimden değer aktarımına kadar, hayatın tüm temel süreçleri aile çatısı altında şekillenir. Çocuktaki cevheri işleyen, davranış kalıplarını oluşturan, benlik duygusunu inşa eden ailedir. İnsanlığa sevgiyle bağlı, doğayla bağ kuran ve israfın karşısında bilinçle duran nesiller ancak anne babanın verebileceği bir vicdan eğitimiyle yetişir."

Küresel harekete dönüşen "Sıfır Atık" projelerinin en güçlü taşıyıcısının aileler olduğunun altını çizen Erdoğan, "Çünkü bir çocuğun geri dönüşümü, emeğe saygıyı ve nimetin kıymetini en etkili şekilde öğrendiği yer, okuldan önce aile ocağıdır. Buradan hareketle, sürdürülebilir bir gelecekle özü, dokusu ve ruhu korunmuş aile kurumu arasında doğrudan bir ilişki olduğu açıktır." dedi.

Emine Erdoğan, modern dünyada aile bağlarının zayıfladığı ve aile kurumunu zedeleyen birçok riskin bulunduğuna dikkati çekerek, bu sebeple geçen yılı "Türkiye'de Aile Yılı", 2026-2035 dönemini "Aile ve Nüfus 10 Yılı" ilan ettiklerini vurguladı.

Bu girişimlerin önemli bir toplumsal diyalog kanalının açılmasına vesile olduğunun altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak, aile meselesini küresel gündeme de taşıyan ve farkındalık oluşturan bir ülkeyiz fakat bu, hepimizin ortak gayreti olmalı, hepimiz kendimizi bu mücadelenin en önemli paydaşı olarak görmeliyiz. Bunun için toplumumuzun kurucu kodlarına, bilhassa hamiyet kültürüne sımsıkı sarılmalıyız. Bizi biz yapan değerlerimizin hiçbir şekilde, 'Bir zamanlar' diye başlayan cümlelere hapsolmasına izin vermemeliyiz çünkü o cümleler, kökleri beslenmediği ve ihmal edildiği için bugüne aktarılamamış değerlere yakılan ağıtlardır."

"ALACAĞINIZ HER ÜRÜN BİR İHTİYACI GİDERECEK, SAYISIZ TEBESSÜMÜN VESİLESİ OLACAK"

Erdoğan, Cemre Çarşısı'nın, söyleşi programları, çocuklara yönelik kültür-sanat faaliyetleri ve mutfak atölyeleri gibi birçok etkinlikle herkes için ilham kaynağı olacağını ifade ederek, organizasyonda emeği geçenleri gönülden kutladı.

Açılış törenine katılarak bu iyilik hareketine güç kattıkları için konuklara teşekkürlerini sunan Erdoğan, "Şimdi iyilik vakti.' diyor ve sizleri stantlara davet ediyorum. Buradan alacağınız her ürün bir ihtiyacı giderecek, sayısız tebessümün vesilesi olacak." şeklinde konuştu.

TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Mihrimah Belma Sekmen'in ev sahipliğindeki çarşının açılışına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile eşi Özlem Kacır, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın eşi Nuran Fidan, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun eşi Hatice Hacıosmanoğlu, bazı belediye başkanları, hayır çarşısının sponsorları, iş insanları, yapımcılar, yönetmenler, şefler, dizi ve sinema sanatçıları, şarkıcılar, ekran yüzleri, gazeteciler, modacılar ve sosyal medya içerik üreticileri de katıldı.

Açılış töreni, aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.