Faili meçhul suçlara yeni daire başkanlığı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlık bünyesinde, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı yeni bir daire başkanlığı kurduklarını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 106. açılış yıldönümü dolayısıyla Meclis'te düzenlenen resepsiyona katılan Bakan Gürlek, burada basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. "Gülistan Doku soruşturmasının ardından faili meçhul dosyaların üstüne gidileceğini söylediniz, ne yapılacak?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Bakan Gürlek, "Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nde bir daire başkanlığı kurduk. Bu şekilde faili meçhul bazı dosyaları, her dosya değil, bunları arkadaşlarımız inceleyecekler bakacaklar eksiklik varsa ilgili savcı, başsavcı arkadaşa iletecekler" diye konuştu. Bakan Gürlek, dezenformasyon yasası ile ilgili bir düzenleme olup olmadığı sorusunu da, "Şu anda öyle bir şey yok" dedi.