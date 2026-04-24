Görele’de taciz davasında kritik süreç: Mahkeme mütaala istedi, 3’üncü duruşma 30 Nisan’da

Giresun'un Görele ilçesinde, CHP'li eski Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında 16 yaşındaki Tuana Elif Torun'a yönelik "cinsel taciz" iddiasıyla açılan davanın ikinci duruşması, Görele Adliyesi 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya alınmayan Tuana Elif Torun'un yakınları ise adliye önüne gelerek destek gösterisinde bulundu. Üzerlerinde Tuana'ya destek mesajlarının yer aldığı tişörtler bulunan aile üyeleri, genç kızın fotoğraflarını taşıdı.

8 Şubat 2026'da sosyal medya üzerinden taciz edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Tuana Elif Torun'un başvurusu sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Hasbi Dede, ilk etapta adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, itiraz üzerine tutuklanmış, ardından 13 Şubat'ta yurt dışı yasağı konularak tahliye edilmişti.

Öte yandan Tuana Elif Torun, 28 Mart 2026'da Görele Sahil Yolu Köprüsü üzerinde geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

MESAJLARLA İLGİLİ ÇELİŞKİLİ İFADELER

Davanın ikinci duruşmasında, daha önceki celsede taciz içerikli WhatsApp mesajlarının belediyenin basın ekibi tarafından yazıldığını öne süren Hasbi Dede'nin bu iddiası üzerine 5 kişilik sosyal medya ekibi tanık olarak dinlendi. Ekip üyeleri suçlamaları kabul etmedi. Duruşmada dikkat çeken bir gelişme ise önceki duruşmada sanık Hasbi Dede'nin kızı "mesajları ben yazdım diyerek " söz konusu mesajları babasının telefonundan kendisinin yazdığını öne sürerek sorumluluğu üstlenmişti.Sanık Habi Dede'nin kızının ifadesi üzerine savcılık tarafından ayrıca inceleme ve soruşturma başlatıldı. Bunun üzerine Hasbi Dede'nin eşi İclal Dede'de mahkemede ifade verdi.

8 TANIK DİNLENDİ

Duruşmada 5 belediye çalışanının yanı sıra, mesajları yazdığını iddia eden sanığın kızı ve 2 kişi daha olmak üzere toplam 8 tanık dinlendi. Tanık beyanları ve taraf avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme heyeti, dosyaya ilişkin mütalaanın hazırlanması için duruşmayı 30 Nisan 2026 tarihine erteledi.

AÇIKLAMAYA UCİM'DE DESTEK VERDİ

Duruşma sonrası Tuana Elif Torun'a destek vermek amacıyla adliyeye gelen UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'de katıldı. Torun ailesinin avukatı Avukat Sena Nur Sarıal, dosyadaki tüm tanıkların dinlendiğini belirterek, "Sanık hakkında adli kontrol kararları devam ediyor. 30 Nisan'da görülecek üçüncü duruşmada mahkemenin kararını açıklamasını bekliyoruz" dedi.

Dava, 30 Nisan'da görülecek üçüncü duruşmada yeni bir aşamaya geçecek.