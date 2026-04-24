Hayalleriniz için çalışıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukları Külliye'de ağırladı. Başkan Erdoğan Türkiye'nin dört bir yanından gelen çocuklarla tek tek ilgilenerek bayramlarını tebrik etti. Kabulde çocuklara bisiklet hediye edildi. Erdoğan çocuklara hitaben yaptığı konuşmada "Sizler bizim umudumuzsunuz. Çocukların gözlerindeki ışık ve masumiyet Türkiye'nin aydınlık geleceğine olan inancını artırıyor. Işıl ışıl parlayan gözleriniz, gökyüzü kadar temiz ve masum yüzleriniz, şefkat ve merhamet dolu yüreğiniz ile her biriniz bizim umudumuzsunuz. Sizin gibi yavrularımızla her buluşmamızda Türkiye'nin aydınlık geleceğine olan inancım daha da artıyor, güçleniyor. Çünkü ileride bu koltuklarda sizler oturacak, bu makamlara inşallah sizler geleceksiniz. Sizlerin arasından bilimde, sanatta, sporda, siyasette ve sivil toplumda birer yıldız gibi parlayacak kıymetli isimler çıkacağına inanıyorum. Bugün ne yapıyorsak sizin hayallerinizi gerçekleştirmeniz için yapıyoruz. Ne yapıyorsak gözlerinizdeki ışık hayatınız boyunca hiç sönmesin diye yapıyor, bunun samimi mücadelesini veriyoruz" dedi.

KENDİNİZE GÜVENİN, BAŞARIYA İNANIN

Başkan Erdoğan kendisini ziyaret eden çocuklara tavsiyelerde bulundu: Hayallerinizle aranıza hiçbir engelin girmesine izin vermeyin. Kendinize güvenin, başarabileceğinize inanın. Disiplinli bir şekilde çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyin. Gerisi sadece biraz sabır ve zaman meselesidir.