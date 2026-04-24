İBB yolsuzluk davasında skandal üstüne skandal... İmamoğlu’nu kayda alanlara sert uyarı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB yolsuzluk davasında tüm uyarılara rağmen görüntü çekilmesinin devam etmesi üzerine yeni bir uyarıda bulundu. Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşmalarda Ekrem İmamoğlu'nun çekilen görüntüleri adeta basın açıklaması gibi servis edildi.

YASAK DELİNDİ, GÖRÜNTÜLER DIŞARI SIZDI

Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı duruşma salonunda, yasak olmasına rağmen görüntü kaydı alındığı ve bu görüntüler yetkisiz kişilerce paylaşıldı. Başsavcılık, bu durumun duruşma düzeni ve disiplinine açıkça aykırı olduğunu vurguladı.

SALON İÇİNDE "BASIN AÇIKLAMASI" GİBİ PAYLAŞIM

Açıklamada, yargılamayla ilgisi olmayan ve duruşma dışında yapılması gereken değerlendirmelerin, mahkeme salonu içinde gerçekleştirilerek kamuoyuna servis edildiği belirtildi. Bu durumun mevzuata aykırı olduğu ifade edildi.

DAVADA MEKTUP TRAFİĞİ SKANDALI

Öte yandan tutuklu bir sanık ile avukatı arasında mektup alışverişi yapıldığına yönelik tespitler de incelemeye alındı. Söz konusu gelişme dosyada yeni bir tartışma başlattı.

BAŞSAVCILIKTAN YENİ TALİMAT

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, duruşma salonlarında usul ve esaslara uygun hareket edilmesi gerektiğini hatırlatarak, güvenlik ve disiplinin korunması için talimatların yinelendiğini duyurdu. Benzer ihlallerin yaşanmaması için gerekli önlemlerin artırılacağı, salon düzeninin, ciddiyetin ve disiplinin bozularak basın açıklamasına imkan verilmeyeceği vurgulandı. Duruşma bitse dahi görüntü çekimine müsade edilmeyecek.