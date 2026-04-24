Milli iradeye sadakatten vazgeçmeyeceğiz

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin açılışının 106. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilk olarak Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı. Anıtkabir Özel Defteri'ne "Hedefimiz, her çocuğun güven içinde yaşadığı, nitelikli eğitime eriştiği, kendisini özgürce geliştirebildiği, bilimin, sanatın ve ahlakın ışığında geleceğe yürüdüğü güçlü toplumsal zemini tahkim etmektir" yazan Kurtulmuş 23 Nisan mesajında da "Sevgili çocuklar, bayram sizindir, Meclis sizindir, memleket sizindir. Fakat daha önemlisi, bugünden yarına geleceğimiz sizlerin omuzlarında yükselecektir" ifadelerini kullandı.

TBMM Mermerli Salon'da tebrikleri kabul eden Kurtulmuş daha sonra Birinci Meclis'te anma törenine katıldı. Kurtulmuş buradaki konuşmasında "Dünyada ülkelerin egemenliğinin hiçe sayıldığını, güçlü olanın istediğine istediği şekilde kural dayattığı, uluslararası sistemin hiçbir kurumunun neredeyse çalışamaz hale geldiği, kuralların ise güce göre, güçlü için tatbik edildiği bir dünyada tam da egemenlik fikrinin, bağımsızlık fikrinin ve özgürlük fikirlerinin ne kadar ihtiyaç olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz" dedi.

TBMM Başkanlığı Divan Salonu'nda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile çeşitli okullardan gelen öğrenci ve öğretmenleri kabul eden Kurtulmuş daha sonra TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna başkanlık yaptı. Kurtulmuş buradaki konuşmasında "Güçlü Cumhuriyet güçlü Meclis ile yaşar. Yeni anayasa şart. Siyaset kurumu karşıtlıkların kördüğüm olduğu yer olamaz" dedi.

Zübeyde YALÇIN - Önder YILMAZ - Burcu ŞEN - Betül USTA - Resul Ekrem ŞAHAN - Mehmet Fahri ÖZKAN - Ali EKEYILMAZ/ANKARA