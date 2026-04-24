Öğretmenini bıçaklayarak öldüren lise öğrencisi ilk kez hakim karşısına çıktı

İstanbul Çekmeköy'deki Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde 2 Mart'ta meydana gelen olay Türkiye'yi yasa boğdu. 17 yaşındaki öğrenci Furkan Samet Bakalım, öğretmenleri Fatma Nur Çelik (44) ve Zeynep Aybars (52) ile 1 öğrenciyi yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ağır yaralanan öğretmen Çelik tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Bakalım, "görevi başındaki memuru kasten öldürmek" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklanmıştı. Sanık Bakalım hakkında 3 ayrı suçtan toplam 126 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

MAĞDUR ÇOCUKLAR YÜZ YÜZE GELMEK İSTEMEDİ

İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya maktul Fatma Nur Çelik'in ailesi, müştekiler, mağdur çocuklar, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. İddianamenin okunmasıyla duruşma başladı. Duruşmada mağdur çocukların, suça sürüklenen çocuk (SSÇ) Bakalım ile yüz yüze gelmek istememeleri nedeniyle önce mağdurlar dinlendi. Mağdurlar beyan verirken SSÇ'nin bulunduğu kapı aralık bırakıldı, Bakalım bu şekilde duruşmayı dinledi. Mağdurların beyanlarının ardından salondan ayrılmasının ardından sanık Bakalım duruşma salonuna alındı.

DURUŞMA PAZARTESİ DEVAM EDECEK

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşmanın tanıkların dinlenmesi için pazartesi gününe ertelendiği öğrenildi.