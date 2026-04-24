Son Dakika | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde "Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı"nda açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

İsrail gibi savaşın fitilini tekrar ateşlemeye çalışan odaklara rağmen ihtiyatlı bir iyimserlikle hep beraber süreçleri takip ediyoruz.

Türkiye, son yılların en büyük güvenlik krizini başarıyla yürüterek bölgesinin istikrar adası olduğunu bir kez daha teyit ve tescil etmiştir.

Artık ne bölgemiz ne de dünya eskiye dönebilir. Böylesine büyük bir sarsıntının sebep olduğu kırılmaların yansımaları zaman geçtikçe daha net görülecektir.

