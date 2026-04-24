Terörsüz Türkiye sürecinde sıkıntı yok

TBMM'nin 106'ncı açılış yıldönümü nedeniyle düzenlenen resepsiyonun en önemli gündem maddesi "Terörsüz Türkiye" süreci oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye süreci olumlu bir şekilde devam ediyor, süreçte tıkanma yok" dedi. TBMM Tören Salonu'nda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bakanlar, milletvekilleri, siyasetçiler ve diğer davetliler katıldı. Erdoğan salonda MHP Lideri Bahçeli, DEM Parti Eş Başkanları ve salonda yer alan katılımcılarla selamlaştı. Salonda gazetecilerin sorularını da cevaplayan Erdoğan, "Terörsüz Türkiye süreci olumlu bir şekilde devam ediyor. Süreçte tıkanma yok. Aynı hızla devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok" dedi. Yasal düzenlemeler ile ilgili soruya ise Erdoğan, "Durduk mu? Durmak yok. Aynen devam" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Ana muhalefette görüşür müsünüz?" sorusuna ise, "Ben iktidar partisiyim, o ana muhalefet partisi. Bir defa bizim kitabımızda yok, yok. Niye görüşmeyelim?" yanıtını verdi.

'İNİSİYATİFTEN KAÇINMADIK'

Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Biz bu ülkenin temel meselelerinde inisiyatif almaktan hiçbir zaman kaçınmadık. Söylediklerimiz, duruşumuz net. Meclis'in gündeminde olan konular var. Herkesin bir fikri, görüşü olması doğal. Kurtulmuş'un koordinesinde bir çalışma yürütülüyor. Siyasi partiler arası diyalog önemli" ifadesini kullandı. Selahattin Demirtaş ile ilgili çağrısı hatırlatılan Bahçeli, "Bizim bir özelliğimiz var sözümüz söz" dedi.

'EN ZORU GERİDE KALDI'

Kurtulmuş, terör örgütünün süreç yasalarının en kısa süre içinde çıkartılması, partilerin hazırlıklarını yapıp müzakerelere başlaması gerektiğini belirtti. İşin zor kısmının geride kaldığının altını çizen Kurtulmuş, örgütün silah bırakması ile sürecin hızlanacağının altını çizdi. Kurtulmuş, "Gelişmelere bağlı olarak TBMM Başkanı olarak üzerime düşen her türlü gayreti ortaya koyarım" yanıtını verdi.