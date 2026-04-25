333 hafıza icazet merasimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii'nde Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı imam hatip okulları ile Üsküdar Müftülüğü'ne bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan 333 öğrencinin icazet merasimine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunarak Bakara Suresi'nin ilk beş ayetini okudu.

Tilavetler ve duaların ardından hafızlığını tamamlayan öğrenciler, Reis-ül Kurra Mustafa Demirkan'dan icazetlerini aldı. İcazet belgelerinin takdiminin ardından öğrencilere Türkiye ve Filistin bayraklarının yer aldığı atkılar takıldı. Program kapsamında genç hafız Muhammed Fatih Mercan, cuma hutbesini Arapça, İngilizce, Japonca ve Türkçe olarak okudu.