Aile boyu yüzsüzlük: Taciz suçunu çocuklarına attılar

Giresun'un Görele ilçesi eski belediye başkanı CHP'li Hasbi Dede'nin, 16 yaşındaki Tuana Elif Torun'a "Cinsel tacizde" bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması dün görüldü. Duruşmaya alınmayan Tuana Elif Torun'un yakınları adliye önünde, üzerlerinde Tuana'ya destek mesajlarının yer aldığı tişörtler ve fotoğraflarla eylem yaptı. Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ve taraf avukatlarının katıldığı duruşmada, sanık Hasbi Dede'nin eşi İclal Dede, tanık olarak dinlendi.

MESAJLARI KIZIM ATTI

Olay gecesi eşinin telefonunu şarjda bıraktığını öne süren İclal Dede, "Eşim tutuklanınca, büyük kızım Ada, kötü oldu. Giresun'daki danışmanımıza götürdüm. Ada ağlayarak, mesajı kendisinin attığını söyledi" dedi. İclal dede, kendi telefonunda tespit edilen "Ama ben zaten böyle bir şey olacağından şüphe duydum hep" şeklindeki mesajı ise ailenin bir anlık kızgınlıkla farklı bir şeyler yapabileceğini anlatmak için yazdığını öne sürdü.

ÇALIŞANLAR: BİZ ATMADIK

Duruşmada Hasbi Dede'nin, "Mesajları, belediye çalışanları atmış olabilir" dediği personel de tanık olarak dinlendi. Çalışanlardan Onur Dağdelen belediyenin sosyal medya hesaplarını yönettiğini ancak, Hasbi Dede'nin özel mesajlarına bakmadığını anlattı. Duruşmada, annesinin daha önce, "Kızım kıskandırmak için böyle bir şey yapmış olabilir" dediği, çiftin Kızları Ada Deren'in erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Dağhan batın Cebeci de tanık olarak dinlendi. Ada Bereni tanığını ancak, kendisinde telefonunun daha bulunmadığını söyleyen Cebeci, Tuana ile görüştüklerini, olay gecesi de taciz mesajlarının görüntülerini kendisine attığını belirtti.





TACİZE UĞRADI KAZADA ÖLDÜ

8 Şubat 2026'da sosyal medya üzerinden taciz edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Tuana Elif Torun'un başvurusu sonrası başlatılan soruşturmada, önce adli kontrolle serbest bırakılan Hasbi Dede itiraz üzerine tutuklandı. Ardından 13 Şubat'ta yurtdışı yasağı konularak tahliye edilen dede hakkında, "Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mağdur Tuana Elif Torun ise 28 Mart 2026'da bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.



HAKARETLER SAVURDU

TUANA Elif Torun ve annesi Nuray Torun'un avukatı Sena Nur Sarıal ise müvekkilinin ve ailesinin baskı gördüğünü söyledi. Hasbi Dede'nin tahliye olduğu 12 Mart günü, Tuana Elif Torun arkadaşlarıyla oturduğu sırada yanlarına gelen Dede'nin halasının, "Sen burada oturamazsın sürtük" diyerek genç kıza hakaret edip yüzüne tükürdüğünü öne süren avukat Sarıal, müvekkilinin tehdit edildiğini söyledi. Hasbi Dede hakkındaki adli kontrol kararının devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 30 Nisan'a erteledi. UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği de duruşma sonrası destek açıklaması yaptı.