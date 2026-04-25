Aile her çözümün merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin (TOGEMDER) bu yıl "iyilik, sürdürülebilirlik ve dayanışma" temasıyla Beyoğlu'nda bir otelde organize ettiği 4. Cemre Çarşısı'nın açılışına katıldı. Emine Erdoğan, dünyanın merhamet damarlarının kuruduğu bu çağda, vicdanlara bahar gelmesine ziyadesiyle ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek "İşte o zaman iyilik, hayatı güzelleştirip anlam katmanın simyası olur. Eğer arkamızda bir ayak izi bırakacaksak bu iz, insanlık için atılmış adımlardan arta kalan, kalbe dokunan izler olmalıdır. Çok şükür bizim topraklarımız böyle izlerle dopdolu. Nitekim bizler, hayatın anlamını ve varlık sebebimizi iyilik yapmak için vesileler aramada, ailemize, komşularımıza, dostlarımıza ve tüm canlılara el uzatmakta buluyoruz. Malumunuz, merhametin bizde uzun bir tarihi ve geleneği vardır" diye konuştu.

TOGEM-DER'in örnek bir sivil toplum kuruluşu olduğunu vurgulayan Erdoğan, derneğin bugüne kadar, eğitim ve sağlık alanlarında çok önemli projeler yürüttüğünü, binlerce ihtiyaç sahibi aileye, gıdadan ev eşyasına kadar birçok kalemde yardım ulaştırdığını anlattı. Erdoğan, TOGEM-DER'in iyiliğe bir sınır çizmediğini, insani krizlerde sınırların ötesine de yardım götürdüğünü belirtti. Erdoğan, "Çağımıza baktığımızda savaşlarla yorulmuş bir dünya, tüketim alışkanlıklarıyla yok edilen doğal kaynaklar, vicdandan uzaklaşan bir insanlık görüyoruz. O zaman bize bir panzehir lazım. Cemre Çarşısı'nın bu seneki teması olan 'Aile, İyilik ve Sürdürülebilirlik', bize çözümün ne kadar yakınımızda, tabiri caizse elimizin tam altında olduğunu söylüyor. Zira aile, insanlığın karşı karşıya olduğu pek çok sorunun çözüm merkezidir. Çünkü eğitimden değer aktarımına kadar, hayatın tüm temel süreçleri aile çatısı altında şekillenir. Çocuktaki cevheri işleyen, davranış kalıplarını oluşturan, benlik duygusunu inşa eden ailedir. İnsanlığa sevgiyle bağlı, doğayla bağ kuran ve israfın karşısında bilinçle duran nesiller ancak anne babanın verebileceği bir vicdan eğitimiyle yetişir" dedi.





FARKINDALIK OLUŞTURAN BİR ÜLKEYİZ

Küresel bir harekete dönüşen "Sıfır Atık" projelerinin en güçlü taşıyıcısının aileler olduğunun altını çizen Erdoğan, "Çünkü bir çocuğun geri dönüşümü, emeğe saygıyı ve nimetin kıymetini en etkili şekilde öğrendiği yer okuldan önce aile ocağıdır. Buradan hareketle, sürdürülebilir bir gelecekle, özü, dokusu ve ruhu korunmuş aile kurumu arasında doğrudan bir ilişki olduğu açıktır" dedi. Emine Erdoğan, modern dünyada aile bağlarının zayıfladığına ve aile kurumunu zedeleyen birçok risk olduğuna dikkati çekerek, bu sebeple geçen yılı "Türkiye'de Aile Yılı", 2026- 2035 dönemini "Aile ve Nüfus 10 Yılı" ilan ettiklerini vurguladı. Bu girişimlerin önemli bir toplumsal diyalog kanalının açılmasına vesile olduğunun altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti: "Türkiye olarak, aile meselesini küresel gündeme de taşıyan ve farkındalık oluşturan bir ülkeyiz. Fakat bu, hepimizin ortak gayreti olmalı, hepimiz kendimizi bu mücadelenin en önemli paydaşı olarak görmeliyiz. Bunun için, toplumumuzun kurucu kodlarına, bilhassa hamiyet kültürüne sımsıkı sarılmalıyız. Bizi biz yapan değerlerimizin hiçbir şekilde, 'Bir zamanlar' diye başlayan cümlelere hapsolmasına izin vermemeliyiz. Çünkü o cümleler, kökleri beslenmediği ve ihmal edildiği için bugüne aktarılamamış değerlere yakılan ağıtlardır" dedi.