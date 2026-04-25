Arabayı sattılar paspası vermediler
Tunceli'de Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 'Ucu nereye giderse gitsin' dediği ve Başsavcı Ebru Cansu'nun yeniden açtığı Gülistan Doku'nun 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Doku'nun kaybolmasına ilişkin geçen hafta 'cinayet' şüphesiyle yeni bir boyut kazanan soruşturma kapsamında tutuklanan 12 kişiden biri olan dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in, Doku'nun kaybolduğu dönemde kullandığı araç, kriminal incelemeye alındı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı önceki gün yeni bir detayı daha soruşturmaya katmak istedi. Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre; eski Tunceli Valisi Tuncel Sonel'in tutuklanan oğlu Mustafa Türkay Sonel'in olay tarihinde BMW marka bir aracı vardı. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına göre Mustafa Türkay Sonel ve yakın arkadaşı Umut Altaş, Gülistan'ın kaybolduğu gün bu aracı kullanıyorlardı. Gece saatlerinde de bu araçla hem Tunceli şehir içinde hem şehir dışında dolaştılar. Gizli tanık da Gülistan Doku'nun cesedinin bu araçla 'taşınmış olabileceğini' iddia ediyordu. Bu süreçte Mustafa Türkay Sonel'in o dönemde kullandığı BMW marka aracı birkaç yıl önce sattığı ortaya çıktı. Öte yandan aracın şimdiki sahibinin "Bana sattıklarında aracın paspasını almışlardı" dediği öğrenildi.