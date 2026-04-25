Bakan Gürlek: Yapay zeka, avukatların yerini alamaz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2027 yılını "Uluslararası Hukuk Okuryazarlığı Yılı" ilan ettiğini hatırlattı. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı'nın toplum genelinde hukuk bilincini artırmaya yönelik kapsamlı bir eylem planı üzerinde çalıştığını belirtti.

"AVUKATLIK MÜESSESİNE ALTERNATİF OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ"

Adalet Bakanlığı olarak, hukuk okuryazarlığına ilişkin farkındalığı toplumun her kesimine yaymayı hedefleyen kapsamlı eylem planı üzerinde çalışma yürüttüklerini belirten Gürlek, şunları kaydetti: "Bu çerçevede, dijital teknolojilerin ulaştığı seviyeyi dikkate alarak yapay zekadan yararlanılmasını ve vatandaşlarımızın bu alandaki üstün yararının gözetilmesini önemsiyoruz. Elbette ki yapay zeka uygulamaları, savunma makamını temsil eden ve yargının üç sacayağından biri olan avukatlık müessesine alternatif olarak değerlendirilemez."

"ADIMLARIMIZI KARARLILIKLA HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Amaçlarının, bireylerin haklarını bilen, sorumluluklarının farkında olan ve adalete etkin erişebilen kişiler olarak güçlenmesini sağlamak olduğunu ifade eden Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı kılma hedefiyle hukuk bilincini artırmaya yönelik adımlarımızı kararlılıkla hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.