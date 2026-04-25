Baykar’ın gözdeleri saha’ya çıkıyor
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen yeni nesil kamikaze İHA K2 ve dolanan mühimmat Sivrisinek, kamuoyunun karşısına ilk kez 5-9 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek SAHA 2026'da çıkacak. Yeni nesil dolanan mühimmat Sivrisinek, 1000 kilometreyi aşan menzile sahip. Yapay zekâ desteğiyle sürü içerisinde kesintisiz haberleşebilen Sivrisinek platformları, tespit edilen hedefleri kendi aralarında anlık olarak paylaşabiliyor, GNSS sinyallerinin bulunmadığı veya yoğun karıştırmanın olduğu zorlu ortamlarda dahi yapay zekâ tabanlı görsel konum bulma yeteneğiyle görev icra edebiliyor. Demo faaliyetinin önemli teknik noktalarından birini elektronik harp ortamlarına karşı geliştirilen çözümler oluşturdu. Yapay zekâ destekli görsel navigasyon yazılımı kullanılarak GNSS'ten bağımsız, konum belirleme ve seyrüsefer yapabilme kabiliyeti gösterildi. Otonom seyrüsefer yeteneklerini başarıyla sergileyen K2 ve Sivrisinek Kamikaze İHA'lar yapay zekâ destekli otomatik hedef tespiti ve otomatik taarruz yeteneklerini de kanıtladı. Sivrisinek dolanan mühimmatlardan oluşan bir filo belirlenen koordinatlara dalış gerçekleştirdi. Faaliyetin son aşamasına ise 5 K2, 10 Sivrisinek, 1 TB2, 1 TB3 ve 1 AKINCI olmak üzere farklı sınıflardaki toplam 18 İHA'dan oluşan sürü grubu, "V" formasyonuyla bir araya gelerek uçuşu izleyen heyeti selamladı.