CHP önünde eylem çadırı
Günlerdir hakları için eylem yapan Buca Belediyesi memurlarından yeni hamle geldi. Memurlar seslerini duyurmak için eylemlerini CHP İzmir il binasına taşıma kararı aldı
Buca Belediyesi'nde memurların Toplu İş Sözleşmesi'nden (TİS) kaynaklı alacaklarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları eylemler sürüyor. Üretimden gelen güçlerini kullanarak iş bırakma kararı alan memurlar, belediye binası önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Tüm Bel-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Bülent Türkmen ve Birlik Yerel-Sen Genel Başkanı Reşat Bozat da katıldı. Türkmen, belediye yönetimine çağrıda bulunarak imzalanan toplu sözleşmenin gereğinin yerine getirilmesini istedi. Birlik Yerel-Sen Genel Başkanı Reşat Bozat ise sosyal denge tazminatlarında yapılmak istenen kesintilerin kabul edilemez olduğunu söyledi. Belediye yönetimine "iş barışını bozmayın" çağrısı yapan Bozat, çalışanların haklarının eksiksiz ödenmesini talep etti. Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Nihat Filiz de yaklaşık bir haftadır süren eylemlere dikkat çekerek imzalanmış bir toplu sözleşmenin tek taraflı olarak geri çekilemeyeceğini ifade etti. Tüm Yerel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Murat Bekar ise belediyelerde hizmetin emekçiler sayesinde sürdüğünü vurguladı. Belediye yönetimine çağrıda bulunan Bekar, "Bu krizin bedelini emekçilere ödetemezsiniz. Haklarımızı alana kadar mücadelemiz sürecek" dedi. Açıklamaların ardından sendikalar belediye binası önünde oturma eylemi gerçekleştirdi. Sendika temsilcileri, taleplerinin karşılanmaması halinde eylemlerini Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Binası önüne taşıyacaklarını duyurdu.