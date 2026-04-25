Çocuklara sevgisi ecdada saygısı yok

Gaziantep'teki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında sahne alan anaokulu öğrencilerinin mehteran gösterisine karşı CHP il yönetiminin yaptığı saygısızlığın yankıları sürüyor. CHP İl Başkanı Vakkas Acar ve ekibi, anaokulu öğrencilerinin yaptığı mehter takımı gösterisi sırasında toplu olarak arkalarını dönmüştü. Hem minik çocukların hem de alanda toplanan vatandaşların dikkatini çeken bu tavır tepki topladı. CHP'li Acar gösteri sonrasında, "Çocuklarımızın saray kültürüne özendirilmesini protesto ediyoruz. Bu özentiliğe karşı olduğumuzdan dolayı izlemedik ve onlara arkamızı döndük" derken kendi partisinden isimler de dahil çok sayıda siyasi, yapılan skandal hareketi sert dille eleştirdi.

CHP'LİLER DE ELEŞTİRDİ

Partisinden istifa eden eski CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım yaşanan olaya tepki göstererek, "Orada değildim, olsaydım çocuklarımıza sırt dönmez, alkışlardım" dedi. Acar'ın başkan seçildiği yerel seçimlerde adaylıktan çekilen Cengiz Bayram da, mehterin milli gelenek olduğunu belirterek, "Partililerimizin bu hareketi beni çok üzdü. Türkiye Cumhuriyeti devleti Osmanlı İmparatorluğu'nun devamıdır" ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, bir gazetecinin sorusu üzerine olayı görmediğini ancak yanlış anlaşılma veya yanlış açı olabileceğini öne sürerek, "Mehter de bizim Atatürk de bizim. Ben bir şey görmedim ama mutlaka ya bir yanlış anlaşılmadır ya da yanlış bir açıdır. Yoksa bizde kimse mehtere sırtını dönmez" diyerek il başkanını savunmaya çalıştı.

'EMEĞE SAYGISIZLIK'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bulgaristan'da ataşe iken davet edildiği resmi baloya, İstanbul'dan getirttiği Yeniçeri kıyafetiyle katılan Mustafa Kemal Atatürk'ü de tanımazlar, anlamazlar! Üstad Cemil Meriç'in söylediği gibi; Olimpos Dağı'nın çocukları, Hira Dağı'nın evlatlarını asla kabullenmeyecektir" dedi. Okula giderek öğrencileri ziyaret eden AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu da "Yaşanan hadise milletimizin köklü değerlerine ve en önemlisi çocuklarımızın saf, temiz emeğine yönelmiş açık bir saygısızlık olarak hafızalara kazınmıştır. Bu olay aslında bir refleks değil, kökleri derinlere uzanan bir zihniyetin dışavurumudur. Bu toprakların tarihine, kültürüne ve değerlerine mesafeli duran anlayışlar, dün olduğu gibi bugün de kendilerini ele vermektedir" diye konuştu. CHP'nin çirkin protestosuna, mehter takımıyla birlikte yürüyüş yaparak tepki gösteren AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş ise, "Çocuklarımız mehter marşı çalarken sırtını dönen aslında bu milletin tarihine, kültürüne sırtını dönmüştür. Mehter bizim ecdadımızın izidir. Ecdadımızın izine saygısızlık yapana milletimiz en güzel cevabı verecektir" dedi.

'KİRLİ BİR ŞEY VARSA O DA SENİN ZİHNİYETİN'

CHP İl Başkanı Vakkas Acar, protestonun bağlamından koparıldığını savunurken, Acar'ın paylaşımına yorum yapan vatandaşlar tepkilerini dile getirdi. Tepkilerden bazıları şöyle:

Küçücük çocuklar aylarca çalışmış sen onlara arkanı dönerek mesaj mı vermiş oldun? Kirli bir şey varsa o da senin zihniyetin. Git biraz tarih öğren.

Erdoğan ve saray düşmanlığı gözümüzü kör etti demiyor da protestomuz bağlamından koparıldı diyor. Siz bu ülkenin tüm değerlerine karşı olan gereksiz insanlarsınız.

Cumhuriyet nasıl bizimse, Selçuklu da Osmanlı da onların değerleri de hepsi bizimdir, hepsi kabulümüzdür. Bu Mehter Marşı'na hazımsızlık ne şimdi?

Direkli müstehcen şov Milli Eğitime uygun bir gösteri mi?

Yunan'ın en ünlü ve yaygın halk oyunu Sirtaki oynanırken bu kültürünüze uyuyor mu?



ÖZEL'IN DESTEĞI ILE BAŞKAN OLMUŞTU

ADIYAMAN'IN Besni ilçesinde 2024 Yerel Seçimlerinde CHP il başkanı adayı olarak gösterilen ve AK Partili adaya karşı seçimi kaybeden Vakkas Acar, daha sonra Özgür Özel tarafından Gaziantep il başkanlığına aday gösterilmiş ve göreve gelmişti. Acar'ın Adıyaman'dan gelip Gaziantep'te il başkanı yapılması partililerin tepkisini çekmişti.