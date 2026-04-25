Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ermeni Patrikhanesi’ndeki törene birlik mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ermeni Patrikhanesi'nde gerçekleştirilen dini törene bir mesaj göndererek Birinci Dünya Savaşı'nın zorlu şartlarında hayatlarını kaybeden Osmanlı Ermenilerini bu yıl da saygıyla andı ve torunlarına bir kez daha taziyelerini iletti. Erdoğan şunları kaydetti: "Huzur, barış ve kardeşlik temelinde daha güzel günlere ulaşmak için etnik ve dini kimliğine bakmaksızın tüm vatandaşlarımızla dostlarımızla birlikte çalışıyor, mücadele ediyoruz. Tarihten husumet çıkarmak isteyenlere karşı en güzel cevabı, ideolojik kalıplara hapsolmaksızın barış, empati ve diyalog dilini üstün tutan, çatışmayı değil, uzlaşıyı temel alan bir yaklaşımla veriyoruz. 86 milyon olarak istikbalimizi ve torunlarımıza bırakacağımız mirasımızı birlikte inşa edeceğiz."