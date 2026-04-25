Dijital bağımlılıkla mücadele hattı açılacak

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Milli Eğitim Bakanlığı, okul güvenliğinden aile desteğine, rehberlik hizmetlerinden dijital risk yönetimine, medya takibinden hukuki koruma mekanizmalarına kadar güçlü politika setini devreye alacak. Bakan Tekin, "Risk barındıran dijital platformlar dahil tüm mecralarda çocukları koruyacak teknik ve hukuki tedbirleri almak, yaş doğrulama ve içerik güvenliği başlıklarında yeni uygulamaları devreye almak üzere kapsamlı hazırlık içindeyiz. Güvenli okul iklimi inşa etme meselesinde hiçbir boşluğa asla izin vermeyeceğiz" dedi. Tekin, okullarda öncelikli şekilde alınacak 7 güvenlik tedbirini şöyle açıkladı:

'ANNE VE BABALAR İÇİN DESTEK İMKÂNI'

Dijital bağımlılık ve benzeri risklere karşı velilerimize yönelik destek ve danışma hattını kısa süre içinde devreye alacağız. Annebabalarımızın çocuklarının maruz kaldığı dijital içerikleri daha yakından tanıması, riskleri daha erken fark etmesi ve gerektiğinde hızlı destek alabilmesi için yeni destek imkânı oluşturacağız.

Aile ile okul arasındaki irtibatı sağlamlaştıracağız. İki yıl önce başlayan "Veli Randevu Sistemi"ni daha etkin hâle getireceğiz.

Okul güvenliği fiziki tedbirlerle birlikte dijital risk alanlarını da kapsayacak şekilde genişletilecek. Siber devriye faaliyetlerine daha fazla ağırlık verilecek, ilgili birimlerin kapasitesi güçlendirilecek. Dijital dünyanın karanlık alanlarında çocuklarımızı hedef alan riskleri yapay zekâ destekli takip ve analiz imkânlarıyla daha yakından izleyip, izleme sonuçlarına göre önlemlerimizi güçlendireceğiz.

ERKEN UYARI SİSTEMİ



Bakanlıklar arası veri paylaşımını ve işbirliğini güçlendirecek, okullarımızın çevresinden giriş-çıkış düzenine, riskli durumlara erken müdahaleden kurumlar arası eşgüdüme kadar yeni çalışma modellerini ivedilikle devreye alıyoruz. Yapay zekâ destekli risk analiz ve erken uyarı sistemi oluşturacağız.

Öğretmenlerimize ve okul yöneticilerimize kriz yönetimi, sınıf içi müdahale, erken uyarı işaretleri fark etme ve riskli durumlara doğru tepki verme konularında kapsamlı eğitimlerimize devam edeceğiz.

Öğrencilerimiz için psikososyal destek mekanizmaları güçlendirilecek. 23 ilde pilot olarak yürütülen Duygu, Değer Temelli Dijital Esenlik Projesi genişletilerek ülke sathına yaygınlaşacak.

Riskleri erkenden fark eden, etkili ve zamanında müdahale üreten rehberlik kapasitesi daha hassas hâle getirilecek. Çocukların sessizce içine kapandığı, görünürde fark edilmeyen ama zamanla derinleşen kırılma alanlarını daha erken öngörebilen, uygun destek mekanizmalarını vakit kaybetmeden devreye alabilen yapay zeka desteğiyle rehberlik sistemimizi güçlü hale getireceğiz.