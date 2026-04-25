Dijital oyunlara sıkı denetim
Türk Kızılay, 81 ilde 127 bin gençle yapılan "Genç Kızılay Akademi Gençlik ve Aile Araştırma Zirvesi"nin kapanış programı gerçekleşti. Programa katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Oyunlara dönük olarak da özellikle siber zorbalık ve müstehcenlik barındıran oyun platformlarına yönelik daha sıkı denetimler olacak. Çocukların dijital dünyadaki mahremiyet hakları, açık rıza ilkesi ve unutulma hakkı ile yasal güvence altına alınması gibi hususlar burada karara bağlanmış durumda" dedi. Nüfus yapısındaki değişimleri "varoluşsal bir gereklilik" olarak nitelendiren Yılmaz, Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda "yaşlanmadan zenginleşme" hedefine odaklanması gerektiğini söyledi. Yılmaz, "Demografik yapımızın ve aile dinamiklerinin hızla değiştiği bu kritik eşikte, aile kurumunun geleceğini korumak için meseleyi gençlerin gözüyle analiz etmek stratejik bir zorunluluk hâline gelmiştir.