FETÖ hükümlüsü cezaevine gönderildi

SIVAS'TA Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.K.,Sivas'ta yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.