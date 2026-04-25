Finans direktöründen 211 milyonluk vurgun

İstanbul Büyükçekmece'de faaliyet gösteren bir ambalaj firması, dolandırıcılık şokuyla sarsıldı. Şirketin 20 yıllık çalışanı olan finans direktörü H.Y.'nin, kurduğu paravan şirket üzerinden firmayı 211 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı.

DANIŞMANLIK OYUNU

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Genel Müdür L.B.'nin ihbarıyla başlayan soruşturma, akıl almaz bir vurgun planını deşifre etti. Finans direktörü H.Y., aynı firmada çalışan bir kadın iş arkadaşına kâğıt üzerinde bir danışmanlık şirketi kurdurdu. 2024 yılının başından itibaren, asıl firmadan bu paravan şirkete "danışmanlık hizmeti" adı altında milyonlarca liralık para aktarılmaya başlandı. İddiaya göre bir süre sonra H.Y. kurdurduğu danışmanlık şirketinin 3'te 2'sini kendi üzerine aldı. Şirketin muhasebecisinin durumu fark etmesi üzerine, H.Y. ve suç ortakları muhasebeciyi de plana dahil etti. Kendi şirketinden 80 bin TL maaş alan muhasebeciye, sus payı olarak paravan şirketten aylık 200 bin TL maaş bağlandığı tespit edildi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin çalıştıkları şirketi dolandırmak için kurdukları şirkete 211 milyon lira para transfer ettikleri tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri vurgunu deşifre ederken paravan şirketin başka hiçbir firmayla çalışmadığını, hesabına da başka bir şirketten para girişi olmadığını tespit etti. Şüpheliler gözaltına alındı. Daha sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.