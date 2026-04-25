Erdoğan, Formula 1 Türkiye GP tanıtım programı’nda açıkladı: Formula 1’e değer katacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Formula 1 Türkiye Grand Prix Tanıtım Programı'na katıldı. Formula 1'in seyir zevki, genç takipçileri ve otomobil teknolojilerinde öncülüğüyle dünyanın en büyük spor organizasyonları arasında yer aldığını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

9 KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPTIK: Ülkemizde de Formula 1'in başta gençlerimiz olmak üzere her yaştan ciddi sayıda takipçisi, hatta tutkunları bulunuyor. Yarışlar ülkemizde 19 milyon civarında kişiye ulaşırken, sosyal medyada yaklaşık 7.5 milyon takipçi tarafından yakından izleniyor. 2005-2011 yılları arasında 7 yarış, Kovid döneminde 2020 ve 2021'de 2 yarış olmak üzere toplam 9 kez Formula 1'e ev sahipliği yaptık. 2005 yılındaki ilk yarış, sadece tribünlerdeki 110 binden fazla seyirciyle Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Efsanevi yarışlar, unutulmaz olaylar ve kırılması güç rekorlar, İstanbul

Park'ı Formula 1'in en gözde pistlerinden biri olarak hafızalara kazıdı.

Türkiye'nin başarılarla dolu bu geçmişine baktığımızda, 2027 yılından itibaren Formula 1'e yeniden dönmemizin şampiyonaya çok büyük değer katacağına inanıyorum. Bilhassa sekizinci virajıyla yarışseverlerin gözdesi olan İstanbul Park, inşallah 2027-2031 yılları arasında tam beş dönem boyunca göz dolduran, heyecanlı ve seyir zevki yüksek yarışlara ev sahipliği yapacaktır.

TÜRKİYE'YE DUYULAN GÜVENİN İŞARETİ: Türkiye'nin Formula 1 takvimine tekrar dahil edilmesini; ülkemizin güçlü organizasyon kabiliyetine, modern spor ve sağlık altyapısına, son yıllarda bölgesinin istikrar adası rolünü derinlemesine sürdürmesine ve elbette Türk milletinin misafirperverliğine duyulan büyük güvenin yeni bir işareti olarak görüyorum. Türkiye olarak bu güveni daha önce olduğu gibi yine boşa çıkarmayacak, her açıdan kusursuz bir organizasyonla yarışlara ev sahipliği yapacağız. Formula 1'in ülkemize ve İstanbul'umuza kazandırılmasında emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Bir motor sporları ülkesi olan Türkiye'nin Formula 1 ile önümüzdeki yıllarda güçlenerek yoluna devam etmesini temenni ediyorum.

FORMULA 1 ARACI İSTANBUL SOKAKLARINDA TURLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği startla Formula 1 aracı İstanbul sokaklarına çıktı. Galataport'tan hareket eden araç, İstanbul Boğazı'nın Avrupa Yakası boyunca Karaköy ile Beşiktaş hattında ilerleyerek Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'ne ulaştı. F1 aracının İstanbul'daki yolculuğu ulusal ve uluslararası medya tarafından canlı yayınlandı.

'SİZİN VİZYONUNUZLA BU SPORU İSTANBUL'A GETİRDİK'

Formula 1 CEO'su ve Başkanı Stefano Domenicali, "Sayın Cumhurbaşkanı, sizin vizyonunuzla bu sporu buraya getirdik. Hepinize teşekkür ediyorum ve Formula 1'i takip ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Milyonlarca hayranı olan bir sporun İstanbul'a yeniden gelmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Bu ülkenin ve bu şehrin de tadını çıkaracağız" dedi.